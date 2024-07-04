澎湖漁船「單純越界違規」　政院喊話快釋放人船：避免不必要手段

▲行政院發言人陳世凱主持行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

澎湖漁船遭陸方海警船強行登檢押回，民進黨澎湖立委楊曜批評，海巡署跟漁業署對作業區域是否越界不同調，漁民不知台灣海峽安全漁撈範圍，是被扣押主因。對此，行政院4日重申，我國漁船被登檢的地點是陸方海域，被登檢帶走的原因是涉及違反陸方的休魚期規定；政院呼籲陸方盡快釋放人、船，不要將漁民單純的違規行為，提升不必要的手段引起不安。

我國澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間在進行捕魚作業時時，遭8艘大陸海警船包圍取締、強行登檢，儘管海巡署立即調派3艘船艇前往救援，但仍遭陸方海警強行押回福建。

行政院發言人陳世凱說，感謝楊曜委員的指教，行政院會要求相關部會或單位，針對漁民在捕撈過程的安全宣導，這部分一定會來加強。他指出，漁業署今年5月有發文給全國漁會，有關陸方在2024年5月就進入休漁季。

陳世凱表示，我國遭帶走的漁船確認當時登檢的地點是在陸方海域，這點是確認的。會登檢、且被帶走的原因，是因為涉及違反休魚期的規定，因此遭到陸方出動8艘海警船包圍取締。

陳世凱強調，要再一次提醒漁民，不要涉犯違規，同時也要呼籲陸方體恤漁民為了求生計涉險捕魚的辛勞，希望陸方可以盡快釋放我國的人跟船，確保人員安全跟平安，不要將漁民單純的違規行為提升不必要的手段，引起漁民的不安。