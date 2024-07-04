超頂正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊IG首發聲了

▲正妹「安慰男友」之舉，哏圖爆紅。（圖／翻攝臉書）



網搜小組／劉維榛報導

最近一名街頭正妹被問到，如何安慰心情不佳的男友的問題時，只見她撩起仙氣長髮，並抓成馬尾低著頭，不言而喻的舉動，讓老司機大暴動。正妹身分也被網友神出，IG擁有53.1萬粉絲的Nahyun Kim，爆紅後也發出限時動態甜喊「on the first page！」

近日一張哏圖瘋傳，原來就是Nahyun Kim走在街頭被問及，「如果妳男友今天過得很糟，妳會如何幫助（安慰）他呢？」她聽完後露出甜笑，隨即雙手抓起馬尾，隨後低下頭，瞬間讓大票老司機都懂了。

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「加藤軍台灣粉絲團 2.0」貼出該哏圖後，引來2.4萬老司機朝聖，紛紛邪笑給了「懂事女孩」的稱號，「懂事的女孩人人愛」、「男人的快樂就是那麼簡單」、「懂事得讓人心疼」、「我要去睡了，看看夢裡有沒有」、「我最喜歡看這個絲滑動作了」。

原本IG上就有49萬粉絲追蹤的Nahyun Kim，一夕爆紅後漲粉到53.1萬人，其實她是一名南韓護理師，不過目前居住在澳洲雪梨，本尊也受寵若驚發布限時動態，並貼出新聞截圖回應「on the first page！」

▼正妹轉貼新聞截圖，受寵若驚發限時動態。（圖／翻攝自IG／nahyunworld）

