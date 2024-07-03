剛交往「女友已讀消失」　全場驚見1細節：沒把你當男友

▲女友超久才回訊息，讓原PO非常焦躁。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多人陷入熱戀，無時無刻都等著另一半訊息！不過一名男網友卻兩樣情，女友秒讀後消失要很久才回，或是明明假日沒上班，早上的訊息，等到快跨日才願意回，尤其不給加IG，讓原PO一度懷疑「莫不是被當魚來養了？」文章曝光後，網友熱議「連IG都不能加的話絕對不行，她根本沒把你當男友好嗎？」

一位男網友在Dcard表示，和曖昧對象約會多次，終於在最近確認交往關係，但女友回訊息的頻率讓他無法接受，像是「聊一聊原本秒讀的...會突然消失」，等了很久才回覆，「我都快覺得是不是我寄信給她會比較快？」

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如果是上班時間也就算了，原PO可以理解女友無法立即回訊息，但就連假日也一樣，「早上傳的訊息要到快跨日才願意回」，而且還不給加IG。

面對整天等著女友回應，那種難耐的心情，讓原PO非常崩潰，但考慮才在一起「不想表現很控制狂」，希望女友能改一下，無奈一直被草草帶過。對此，原PO一度懷疑「莫不是被當魚來養了？還是單純我自己小劇場太多？」好奇大家怎麼看。

底下網友熱議，「回訊息頻率差太多的，我在認識初期就會篩掉了」、「遇過也是這種的，可能就是沒那麼在乎吧...後來分手收場」、「兩個方向多種解釋，第一是她不想花時間在你身上；第二是她其實多角經營」；比起不回訊息，網友認為不給加IG更可疑，「回訊慢我可以接受，因為我自己也是，但電話和急訊都會回，不過連IG都不能加的話絕對不行，她根本沒把你當男友好嗎？」「我自己的經驗，IG不給加有問題」。

但也有人認為，「會不會用通話的方式聯繫會比較好？我有遇過訊息真的不太愛回，通知都是99+，但卻很喜歡用通話方式相處」、「這根本是我耶！不過我沒養魚，單純很討厭一直回訊息，感覺時間都浪費在手機上面，比起每天傳訊息的打卡式聊天，我比較喜歡見面時聊天就好，沒見面的時候希望就能專心做自己的事」。

至於女友不給加IG的理由，原PO補充回應，「對方所說是有些前任的東西要整理，整理完後才會加，但我已經有點不太想加就是了。」