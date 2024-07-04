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雙薪10萬元「能去歐洲度蜜月？」　網點出關鍵：選一個喜歡的地方

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲很多人結婚沒多久後，就會安排蜜月旅行。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多新婚夫妻都會安排蜜月旅行，近日有網友發文拋問，如果他月收入5萬元、老婆月收入4萬7000元，是不是只能國旅？如果想要去歐洲，大概要存多少錢？貼文曝光後，也掀起討論，不少網友都熱心分享經驗。

男網友在Dcard上，以「收入沒5萬就別出國蜜月了？」為標題發文，提到他和老婆前陣子剛完成結婚登記，預計下半年要出國度蜜月。他透露自己月收入5萬元、老婆4萬7000元，這樣是不是只能國旅或去東南亞？

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由於老婆想要去希臘度蜜月，所以原PO也想知道，若去歐洲，預算要抓多少？如果雙方收入都差不多5萬元，要存多少錢再去歐洲呢？

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,行李托運,武漢肺炎,新冠肺炎,機票劃位。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「去年去義大利14天，2個人旅費加起來44萬左右」、「雙薪月收約20萬，瑞法自由行17天16夜，兩個人大概25萬而已」、「去年清明連假義大利13天，2人旅費+花費約40幾萬」、「跟老婆參加德瑞高級團12天，總共38萬，全程遊覽車加上五星飯店和米其林餐廳，很爽，但是超花錢，我們回來兩個人的口袋都是空的」。

還有網友認為，月收入不是重點，「月收入還好吧，重點是你存款有多少啊」、「能不能出國玩跟你月收入沒有太大的關係，你們夫妻討論一個能負擔的預算，選一個喜歡的地方去，有人預算20萬國內旅遊，也有人預算10萬歐洲旅遊，都是可以達成的」。

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