看過「排泄物和衛生紙」！她上公廁都要憋氣　網爆共鳴：真的很髒

▲原PO不喜歡上外面的廁所。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

出門在外，難免會有想上廁所的時候，近日有網友發文表示，因為她從小就對公廁的印象就很差，所以實在很怕上公廁，擔心會聞到不想要聞的味道，若真的不得已要使用，則會憋氣上。貼文曝光後，引發網友共鳴。

女網友在Dcard上，以「超不喜歡在外面公廁上廁所」為標題發文，提到她以前去公園的廁所，常常都覺得又濕又臭，或是會看到排泄物、沖不下去的衛生紙，所以一直對公廁的印象很差。

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原PO說，捷運、餐廳、咖啡廳還算是相對乾淨的廁所，所以她人在外面時，就會把握機會使用，至於公廁則是能不用就不用，若真的忍不住，則會憋氣，就怕聞到不想聞的味道。

原PO雖自認不健康，但為了避免上廁所，在外面就會降低喝水量，且若已經快要到家，甚至還會憋尿，盡可能不在外面上廁所。她坦言自己這樣真的不太好，所以也想知道該怎麼克服這個問題？

貼文曝光後，引發底下網友討論，「平常不是個多愛乾淨的人 ，進到公廁馬上潔癖發作，任何需要用手接觸的地方一定用衛生紙隔著」、「我也是，導致在外面都很不想喝水，通常上班8小時我都不會去一次廁所，明明知道很不好，但是就很不想」、「討厭流動廁所，真的很髒」、「比起髒更怕偷拍，所以很討厭在外面上廁所」。

其中不少網友也提醒，「憋到住一次院，就會放棄，在外面該上還是得上」、「我之前也很不愛在外上廁所，後來得過一次尿道炎後，從此就算再怎麼不喜歡，在外也會多喝水多上廁所，習慣就好」。

腎臟科醫師洪永祥過去曾提醒，憋尿可能會對人體造成10種傷害，包含下腹痛與腰痛、尿道狹窄與排尿困難、慢性前列腺炎、泌尿道結石與血尿、頻尿和尿失禁、泌尿道感染、突發性血壓升高、慢性腎衰竭、膀胱憩室、膀胱破裂。