第1次壞壞！書呆子女友「完全老玩家」他怕爆　妹子們嗨點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

交往之後，另一半在床上的模樣，可能跟想像中大不同。就有一位男網友表示，他與女友發生親密關係後，意外發現女友的技術「實在是太厲害了」，不僅主動引導，還會換姿勢，感覺完全是「老玩家」。雖然他喜出望外，但也萌生微酸醋意，怕是女生過去被前男友「調教」過，話題引發熱議。

原PO在Dcard發文，「女友被她前任調教的痕跡太明顯了…」，說他經過大約半年多的努力，終於追到現任女友，兩人正式在一起過不到一個月就忍不住滾床單，「可是在做的時候，發現女友的技術…實在是太厲害了。」

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他描述道，女友壞壞時相當主動，會抓他的手放在自己的脖子上，還會主動換姿勢，「屁股翹起的弧度完全是老玩家的樣子」。原PO忍不住誇讚，女友是他第一次遇到那麼厲害的女生，但因為女方的個性其實很靦腆，甚至是書呆子類型的，這種情況讓他不禁猜想，女友是否在過去的戀愛經驗中被調教得很好，以迎合某男性的期待？

貼文引發熱議，「得到一個有SSR角的帳還抱怨不是自己抽的是怎樣？」「不騷被嫌，太騷也被嫌，女生好難」、「可能是性癖就是這樣呀！平常性格跟床上性格不一樣也很正常喔」、「別想太多過去的事，不管他們交往幾年，現在她就是只有你一個人，也只會跟你發生這種親密關係」、「說真話：撿到寶了！」

還有女網友現身說法，「不用想太多，女生色起來真的不會輸，我們的大腦都有超多想被做的事。雖然嘴上還是會說不要 ，可是內心其實都躍躍欲試」、「我是處女，但我很肯定，我第一次做肯定也會做這些，因為這是我個人的喜好」、「我目前是初戀男友，但在這之前我是p站常客，學了不少。」