選罷法恐成「選舉沒有罷免法」　柯建銘：絕不可能接受

▲民進黨團召開「反對鳥籠公投 反對沒收民權」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院4日一早為《選罷法》修法於內政委員會開戰。民進黨團甲動成功佔領主席台，而國民黨團則宣布先撤退，目前議事停擺。民進黨團總召柯建銘於黨團記者會上表示，現在是要撥亂反正，不能讓《選罷法》變成「選舉沒有罷免法」，民進黨團絕不可能接受。

柯建銘說，民進黨團反對鳥籠罷免，沒收人民權利，國民黨記者會都顛倒是非，說當家不鬧事，但國會濫權法案，藍佔領主席台表決，這是沒收民主，藍白聯合賣台，今天還有資格在這說嘴？

柯建銘表示，絕對反對國民黨沒收罷免，在他們眼中，這是操弄的工具，不過國名黨不該健忘，2020年說抗中保台來一個罷免一個，當時他們用同樣的《選罷法》發動罷免陳柏惟、林昶佐、王浩宇、黃捷，而同樣的法律，今天民意起來就說要重新修正，讓社會變成只有選舉，沒有罷免，民進黨團絕不可接受。

民進黨團幹事長吳思瑤說，國民黨團再次用民主破壞民主，民進黨的委員們在守護民主，更強力譴責國民黨團帶自己的麥克風，是要讓召委高金素梅強行通過惡法嗎？為什麼要這麼急，不惜對人民開刀？藍營應該聆聽人民聲音，撤回選罷法。

民進黨團書記長莊瑞雄說， 憲法第17條明文規定，選舉、罷免、創制、複決，這是民眾的基本權利，國民黨卻在罷免想讓門檻提高，他們就覺得聯手民眾黨，他們代表民意，但他們錯了，如果針對他們的罷免提案成立，這才是最新民意。