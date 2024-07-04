　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免沒有冷戰本錢！　媒體人曝3因素：「拆樑」比「罷安」難度更高

▲▼ 資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

▲ 資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

記者郭運興／台北報導

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑的「拆樑行動」，最快可能9月中旬進行罷免案投票。對此，媒體人黃揚明今（4日）分析，罷免「謝國樑」的難度，是高於罷免「高虹安」的，「拆樑」必須看非藍非綠民眾、「罷安」則必須看藍營支持者態度。他強調，將謝、高複製成昔日罷韓模式絕非不可能。被罷方沒有「冷戰」本錢，唯一選項就是「極力動員」反罷免，溫良恭儉讓的方式絕對沒用，兩位市長，準備接招了嗎？

黃揚明於臉書表示，先說結論，在台灣政壇，任何一場罷免都沒有「不可能」，只有成功機率高低。現在從數據來看，罷免基隆市長「謝國樑」的難度，是高於罷免新竹市長「高虹安」。

黃揚明說明，為什麼有這樣的結論？因為之前他說過，罷免牽涉很多因素，不能單純看當選時的得票率、得票差距等，最重要的因素是「選區政治結構」、「被罷免人仇恨值」以及「發起罷免方的正當性和議題擴散能量」。

黃揚明指出，因此將雙方「動員率」做為判準，罷免門檻是7萬6,979人，沒投給謝國樑的族群，要達門檻就稱「拆樑動員率」，越高表示罷免方行動難度越高；反之，罷免門檻7萬6,979人/投給謝國樑的族群，要達門檻就稱「固樑動員率」，越高則代表醞釀反對罷免的難度越高。

黃揚明分析，沒投給謝國樑的選票約「8.6萬票」，其中包括投給民進黨蔡適應的7.1萬餘票、投給時力陳薇仲的1.2萬票、以及其他候選人的2千7百多票。「拆樑動員率」高達「89.40％」，也就是說，每100位2022年選舉曾投票且沒投給謝的人中，罷免方得動員90人出來票，才會達到門檻。這樣的數據，是相當高。

黃揚明說，至於投給謝的選票「9.6萬多票」，「固樑動員率」為「79.54％」，代表每100位2022年選戰曾投票且投給謝的人，反罷免方要動員80人出來投票，才能與罷免方達門檻的動員率勢均力敵。總結要達門檻的「固樑動員率」比「拆樑動員率」低約10％，就單純數據上，對謝國樑當然比較有利。

黃揚明再說，這只是理論值，罷免若成案，還得看雙方策略運用、謝國樑是否失言、失策等因素，甚至投給謝的選民若越多人反悔，成為罷免的基本盤，對謝當然就更不利。

黃揚明提到，今年5月，基隆市政府委託機構做的民調，主要政黨在交叉分析中顯示：滿意謝國樑施政，國民黨支持者高達89.3％、民眾黨支持者僅48.7％、而民進黨支持者低到只有10.8％；不滿意度，民進黨支持者則高達85.8％、民眾黨支持者也有49.2％。

黃揚明認為，民眾黨支持者對謝國樑施政滿意度，正反五五波，未來罷免案，雙方可能都得看這些非藍非綠的民眾臉色。

▼黃揚明分析「拆樑」要達門檻的可能。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）

▲▼黃揚明分析「拆樑」與「罷安」要達門檻的可能票數。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

另外，黃揚明再分析，新竹市長高虹安的部分，罷免門檻為「8萬7,690人」。2022年未投高虹安的「近12萬」選民，若要達成罷免門檻，「罷安動員率」要達73.18％，這部分比基隆難度要低；但若藍營若全力挺安，「非藍白的罷安動員率」則必須達109.30％，代表要達標「幾乎不可能」。但部分民調曾做過，藍營內部對高虹安有約3成上下的不滿意度，因此藍營要全力挺安難度也很高。

黃揚明總結，「護安動員率」高達89.37％，比「罷安動員率」還高出近16％；但若2022年支持國民黨的選民，願意支持高虹安，那「護安動員率」就能降至63.77％，對高虹安而言，藍營支持者態度，絕對是罷免能否達標的關鍵。

▼黃揚明分析「罷安」要達門檻的可能。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大

▲▼黃揚明分析「拆樑」與「罷安」要達門檻的可能票數。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

黃揚明說，這篇分析數據主要是「選區政治結構」面向，當「全黨打一人」的模式成形，將謝國樑、高虹安複製成昔日罷韓國瑜的模式絕非不可能。所以被罷免方沒有「冷戰」的本錢，唯一選項就是「極力動員」反對罷免、努力宣傳政績、直球對決罷免方的質疑，以求達成「不同意票大於同意票」的否決門檻。

最後，黃揚明強調，罷免是「仇恨動員」，溫良恭儉讓的應對方式在投票階段絕對沒用。謝國樑、高虹安兩位市長，您們準備好接招了嗎？

▼新竹市長高虹安與基隆市長謝國樑。（合成圖／ETtoday資料照）

▲▼新竹市長高虹安與基隆市長謝國樑。（合成圖／ETtoday資料照）

ET快訊
安慰男友爆紅！　「抓馬尾低頭」正妹IG首發聲
快訊／台積電超商中大獎！　9張百萬發票明到期
「媽媽幫你們拍照！」　狠母誘騙2女兒下碧潭
快訊／8張千萬發票還沒領！　3張明到期
人船遭陸扣押！　親友不敢講：怕船長90多歲母承受不住
快訊／媽自己游上岸「小姊妹碧潭溺斃」！　校方痛心發聲
快訊／高雄公寓火警！　2歲女童受困中
這波估「150萬人確診」！　學者：8到9月恐再一波

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院選罷法大戰　王美惠撿到國民黨麥克風抓違規

佔主席台杯葛「鳥籠罷免」　綠憂藍白唱雙簧

爆詐騙集團藏「三立」還牽扯陶晶瑩　王鴻薇：犯罪所得高達22億

羅智強轟王定宇「閃彈俠」　外委會空轉「官員來這虛耗當笨蛋？」

罷免沒有冷戰本錢！　媒體人曝3因素：「拆樑」比「罷安」難度更高

《選罷法》民眾黨立委全缺席！　綠委嗆：白委偷薪水還偷火龍果

綠杯葛「調高罷免門檻」　公督盟籲藍委懸崖勒馬

綠占主席台狂喊口號！她抱病喊「開始開會」　綠委急搶走議事人員資料

35歲從政10年　吳崢：還在追逐自己的成績單

盯梢案調查中　文化部：截至今年6月共10名陸媒記者駐台

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

雲林紅色「86」逆向自撞插護欄　駕駛臟器外露慘死

立院選罷法大戰　王美惠撿到國民黨麥克風抓違規

佔主席台杯葛「鳥籠罷免」　綠憂藍白唱雙簧

爆詐騙集團藏「三立」還牽扯陶晶瑩　王鴻薇：犯罪所得高達22億

羅智強轟王定宇「閃彈俠」　外委會空轉「官員來這虛耗當笨蛋？」

罷免沒有冷戰本錢！　媒體人曝3因素：「拆樑」比「罷安」難度更高

《選罷法》民眾黨立委全缺席！　綠委嗆：白委偷薪水還偷火龍果

綠杯葛「調高罷免門檻」　公督盟籲藍委懸崖勒馬

綠占主席台狂喊口號！她抱病喊「開始開會」　綠委急搶走議事人員資料

35歲從政10年　吳崢：還在追逐自己的成績單

盯梢案調查中　文化部：截至今年6月共10名陸媒記者駐台

快訊／台鐵再傳鋼軌挫曲　玉里＝東里列車慢行

立院選罷法大戰　王美惠撿到國民黨麥克風抓違規

台漁船被扣押！　大陸「非法捕撈」最重可判3年以下

限時6天！　LINE輸入「3組關鍵字」聊天室有驚喜

佔主席台杯葛「鳥籠罷免」　綠憂藍白唱雙簧

BTS成員Jin將代表韓國　傳遞巴黎奧運聖火

超壯「養牛男」當車手還貸款　四處收款險中暑...超商吹冷氣被逮

「詹皇」得力助手-1！悍將普林斯追隨恩師漢姆投奔公鹿

空拍族注意！台中上半年開出近38萬元罰單　挨罰地點曝光

歐美正流行思緒保養！大型美式賣場線上夯物6／28起實體開賣

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

政治熱門新聞

快訊／反制藍《選罷法》修法今出委員會！　綠一早甲動占主席台

澎湖漁船遭扣押　管碧玲：籲陸方儘速放船放人

快訊／台海緊張！22共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻44浬

綠占主席台狂喊口號！她抱病喊「開始開會」　綠委急搶走議事人員資料

2026是否參選嘉義市長？張啟楷動向曝

沈伯洋為A片說槓上　陳智菡反擊這句

女學生翻牆逃票　北捷開罰出爐

曾把紅龍果帶回越南種　白委道歉

青年座談2758號決議開戰　姚嘉文：1971年在聯合國發生的根本是鬼話

中捷橘線規畫排除「海線」　蔡其昌嘆：海線人一如既往被無視

罷免抗拆樑！卓冠廷看修選罷法無用

歐盟認定「核能＝綠能」？　一次看懂超嚴格要件

大車收罰單申訴竟不採認行車記錄器　蔡易餘：交通部應建合理程序

護理師離職率創10年新高！　藍委籲加速白班津貼

更多熱門

相關新聞

《選罷法》民眾黨立委全缺席！　綠委嗆：白委偷薪水還偷火龍果

《選罷法》民眾黨立委全缺席！　綠委嗆：白委偷薪水還偷火龍果

立法院內政委員會今（4日）排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，但因民進黨霸佔主席台，讓會議無法開始，藍綠委也在現場不斷怒喊口號，氣氛火爆。其中，過程中，民眾黨團主任陳智菡一直在一旁直播，被綠委王定宇嗆，「你們家委員呢？是薪水小偷嗎？不只偷薪水，還偷火龍果，下次要不要偷小玉西瓜？」，綠委蔡易餘也在一旁喊「保護台灣火龍果！」。

綠杯葛「調高罷免門檻」　公督盟籲藍懸崖勒馬

綠杯葛「調高罷免門檻」　公督盟籲藍懸崖勒馬

綠占主席台狂喊口號！她抱病喊「開始開會」　綠委急搶走議事人員資料

綠占主席台狂喊口號！她抱病喊「開始開會」　綠委急搶走議事人員資料

盯梢案調查中　文化部：截至今年6月共10名陸媒記者駐台

盯梢案調查中　文化部：截至今年6月共10名陸媒記者駐台

罷免抗拆樑！卓冠廷看修選罷法無用

罷免抗拆樑！卓冠廷看修選罷法無用

關鍵字：

謝國樑高虹安黃揚明罷免拆樑罷安民進黨國民黨民眾黨基隆新竹

讀者迴響

熱門新聞

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

名醫外遇疑雲　網爆「小三擺正宮姿態」：院內早傳開

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！

台積電破千元！　「個股期夜盤」寫下歷史一刻

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面