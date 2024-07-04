罷免沒有冷戰本錢！　媒體人曝3因素：「拆樑」比「罷安」難度更高

▲ 資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

記者郭運興／台北報導

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑的「拆樑行動」，最快可能9月中旬進行罷免案投票。對此，媒體人黃揚明今（4日）分析，罷免「謝國樑」的難度，是高於罷免「高虹安」的，「拆樑」必須看非藍非綠民眾、「罷安」則必須看藍營支持者態度。他強調，將謝、高複製成昔日罷韓模式絕非不可能。被罷方沒有「冷戰」本錢，唯一選項就是「極力動員」反罷免，溫良恭儉讓的方式絕對沒用，兩位市長，準備接招了嗎？

黃揚明於臉書表示，先說結論，在台灣政壇，任何一場罷免都沒有「不可能」，只有成功機率高低。現在從數據來看，罷免基隆市長「謝國樑」的難度，是高於罷免新竹市長「高虹安」。

黃揚明說明，為什麼有這樣的結論？因為之前他說過，罷免牽涉很多因素，不能單純看當選時的得票率、得票差距等，最重要的因素是「選區政治結構」、「被罷免人仇恨值」以及「發起罷免方的正當性和議題擴散能量」。

黃揚明指出，因此將雙方「動員率」做為判準，罷免門檻是7萬6,979人，沒投給謝國樑的族群，要達門檻就稱「拆樑動員率」，越高表示罷免方行動難度越高；反之，罷免門檻7萬6,979人/投給謝國樑的族群，要達門檻就稱「固樑動員率」，越高則代表醞釀反對罷免的難度越高。

黃揚明分析，沒投給謝國樑的選票約「8.6萬票」，其中包括投給民進黨蔡適應的7.1萬餘票、投給時力陳薇仲的1.2萬票、以及其他候選人的2千7百多票。「拆樑動員率」高達「89.40％」，也就是說，每100位2022年選舉曾投票且沒投給謝的人中，罷免方得動員90人出來票，才會達到門檻。這樣的數據，是相當高。

黃揚明說，至於投給謝的選票「9.6萬多票」，「固樑動員率」為「79.54％」，代表每100位2022年選戰曾投票且投給謝的人，反罷免方要動員80人出來投票，才能與罷免方達門檻的動員率勢均力敵。總結要達門檻的「固樑動員率」比「拆樑動員率」低約10％，就單純數據上，對謝國樑當然比較有利。

黃揚明再說，這只是理論值，罷免若成案，還得看雙方策略運用、謝國樑是否失言、失策等因素，甚至投給謝的選民若越多人反悔，成為罷免的基本盤，對謝當然就更不利。

黃揚明提到，今年5月，基隆市政府委託機構做的民調，主要政黨在交叉分析中顯示：滿意謝國樑施政，國民黨支持者高達89.3％、民眾黨支持者僅48.7％、而民進黨支持者低到只有10.8％；不滿意度，民進黨支持者則高達85.8％、民眾黨支持者也有49.2％。

黃揚明認為，民眾黨支持者對謝國樑施政滿意度，正反五五波，未來罷免案，雙方可能都得看這些非藍非綠的民眾臉色。

▼黃揚明分析「拆樑」要達門檻的可能。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）

另外，黃揚明再分析，新竹市長高虹安的部分，罷免門檻為「8萬7,690人」。2022年未投高虹安的「近12萬」選民，若要達成罷免門檻，「罷安動員率」要達73.18％，這部分比基隆難度要低；但若藍營若全力挺安，「非藍白的罷安動員率」則必須達109.30％，代表要達標「幾乎不可能」。但部分民調曾做過，藍營內部對高虹安有約3成上下的不滿意度，因此藍營要全力挺安難度也很高。

黃揚明總結，「護安動員率」高達89.37％，比「罷安動員率」還高出近16％；但若2022年支持國民黨的選民，願意支持高虹安，那「護安動員率」就能降至63.77％，對高虹安而言，藍營支持者態度，絕對是罷免能否達標的關鍵。

▼黃揚明分析「罷安」要達門檻的可能。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）

黃揚明說，這篇分析數據主要是「選區政治結構」面向，當「全黨打一人」的模式成形，將謝國樑、高虹安複製成昔日罷韓國瑜的模式絕非不可能。所以被罷免方沒有「冷戰」的本錢，唯一選項就是「極力動員」反對罷免、努力宣傳政績、直球對決罷免方的質疑，以求達成「不同意票大於同意票」的否決門檻。

最後，黃揚明強調，罷免是「仇恨動員」，溫良恭儉讓的應對方式在投票階段絕對沒用。謝國樑、高虹安兩位市長，您們準備好接招了嗎？

▼新竹市長高虹安與基隆市長謝國樑。（合成圖／ETtoday資料照）