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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲法法庭10日開庭！韓國瑜明召集朝野協商　討論立院訴訟代理人

▲▼韓國瑜 國會改革覆議案 投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革法案三讀通過後，行政院提出覆議遭立法院否決，現階段已由總統公布後生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院四箭齊發聲請釋憲與暫時處分，司法院日前表示，定於10日下午2時於憲法法庭進行公開準備程序，憲法法庭也公告準備程序預定表，其中聲請人4機關與立法院的陳述都各30分鐘，每個聲請機關可指派3名訴訟代理人，等於每個機關只能分到7.5分鐘陳述意見。立法院長韓國瑜明（5日）將對此召集朝野黨團協商，藍綠白對人選恐有一番角力。

憲法法庭3日公告憲法法庭行準備程序，憲法法庭為審理113年度憲立字第1號立法委員柯建銘等51人、113年度憲國字第1號行政院、113年度憲國字第2號總統賴清德及113年度憲國字第3號監察院聲請案等4案聲請暫時處分部分，定於中華民國113年7月10日下午2時於憲法法庭（司法大廈4樓）行公開準備程序，就暫時處分之必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見；旁聽及公開播送事宜，另行公告。

準備程序預定表顯示，預計於10日下午2點開庭，先由書記官朗讀案由，以及審判長宣示注意事項，接著分別由聲請人4機關陳述，共30分鐘，每個聲請機關可以指派3名訴訟代理人，等於每個聲請機關只能分到7.5分鐘陳述意見；接著由立法院表示修法意見，也是30分鐘；最後由大法官詢問與補充陳述，時間是60分鐘，預定下午4點5分退庭。

目前總統及行政院等機關的釋憲聲請案，分成兩大部分，首先是主張攸關國會改革修法的《立法院職權行使法》、《刑法》違憲；另一部分是暫時處分的聲請，請求憲法法庭暫停適用修法後的規定。

傳出民眾黨擬推派民眾黨團總召黃國昌，但是民進黨認為應該派立法院秘書長周萬來、國民黨則擬派法律學者專家。值得注意的是，司法院已通知釋憲聲請人民進黨立法院黨團、行政院、總統府、監察院可各派三名訴訟代理人，也就是反對國會改革相關修正案代表已有十二位，因此立法院究竟是派何人出席，明天的朝野協商必有一番角力。
 

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