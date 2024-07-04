綠占主席台狂喊口號！她抱病喊「開始開會」　綠委急搶走議事人員資料

記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會今（4日）排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，，未料一早民進黨就霸佔主席台，一路高喊「反對鳥籠罷免 不要沒收民權」長達30分鐘，讓今日抱病的召委高金素梅無法上台主持會議，最後直接扯著喉嚨喊出「會議開始」，但過程中在議事人員報告會議事項時，民進黨立委張宏陸直接搶走議事人員資料，讓雙方氣氛再度升到高點。

今日立法院內政委員會排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，未料，民進黨立委一大早發出甲動反擊，約於9點15分時高金素梅在國民黨立委們的陪伴下走到主席台前，她指出，今天的排案其實有14條，其中有6條是有關原住民選舉權益的部分，也包含民進黨伍麗華的提案，另外7條是外界關心的罷免門檻問題，大家也都翻出資料，以前民進黨委員也是認為門檻是可以討論的，也排了吳秉叡的提案，希望連署方式可以更嚴謹。

▼內政委員會朝野攻防，主席高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

不過在高金素梅講話的過程中，民進黨不斷喊出「反對鳥籠罷免、不要沒收民權」口號長達30分鐘，讓高金素梅完全無法講話，高金素梅則要求議事人員將麥克風聲音開大，她說，非常遺憾今天在內政委員會有這樣的狀況，這不是成熟的立法委員該有的樣子，今天是民主最壞的示範。

高金素梅說，「我要用最大的力氣說話…請吳召委可以體諒一下嗎！安靜一下！講話都不讓我講話嗎！議事人員麻煩把麥克風開大聲點！民進黨員請保持民主風範，你們不能安靜一下嗎？讓我講話可以嗎？你們連講話都不講話，沒有這麼鴨霸吧？」。

整個會議室中民進黨的口號聲不斷，最後高金素梅大喊「我宣布會議開始！」，但在議事人員宣讀上次會議紀錄時，綠委張宏陸忽然衝出來搶走議事人員的會議資料，讓國民黨怒喊「土匪！又搶議事資料」。



