爆詐騙集團藏「三立」還牽扯陶晶瑩　王鴻薇：犯罪所得高達22億

▲王鴻薇「揭發媒體集團藏詐團洗錢主嫌！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（4日）舉行記者會，指控三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，謝擔任負責人的「萓篆公司」開在三立大樓、公司監察人是前三立高階幹部，去年4月三立都會台還協助詐騙集團開設由藝人陶晶瑩主持的《BIBO願望合夥人》節目宣傳，涉嫌協助洗白。王鴻薇表示，這家萓篆公司是三立旗下的創造智能公司與謝嫌合資成立，三立應該出來對社會交代，也請檢調立刻著手調查相關金流及該公司，來保障受害者權益。

王鴻薇指出，ACE王牌交易所於2018年成立，2019年上架虛擬貨幣，今年1月4日被踢爆涉詐欺，被害人高達1200人，已知詐騙金額達8億，實際背後犯罪所得恐怕高達22億，檢調已起訴達32人。該詐騙案涉案人包括虛擬貨幣交易商創辦人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏與律師王晨桓，以及三立出身李燕南也被列被告。

王鴻薇續指，今年4月再爆出林淑芬、謝詩瑩母女成立「蓮池精舍」宗教組織，於2022年開始協助ACE詐團主謀林耿宏洗錢高達1億餘元，母女檔也雙雙被羈押起訴。

王鴻薇踢爆，其中協助洗錢的謝詩瑩於2023年3月和三立子公司創造智能科技合資成立萓篆股份有限公司，公司監察人林慧珍就是三立行動媒體部前副總經理，且地址就是在三立總部大樓3樓。

王鴻薇說，公司成立1個月，三立都會台就推出新節目《BIBO願望合夥人》，由ACE王牌交易所獨家冠名贊助播出，且三立新聞的業配稿還強調這是「為台灣首家合法合規」交易所，這都會助長更多人受騙，而且至今相關訊息在三立新聞都還未下架，害人不淺。

王鴻薇認為，三立集團應立刻向社會說明清楚跟詐騙集團到底是什麼關係？為什麼要跟嫌犯合開公司還提供場地？該節目製作經費是不是詐騙所得？且三立節目在2023年更堂而皇之掛出ACE的logo，那是ACE販售垃圾幣的話術。

王鴻薇痛批，三立集團承接許多政府標案，其中有沒有跟打詐相關的標案？她質疑「神也是你、鬼也是你」要求三立說清楚跟詐騙集團到底是什麼關係？除了檢調要追查相關任何三立的司法責任，NCC也應展開行政調查，才能保障受害人和公眾利益。

