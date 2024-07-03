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社會 社會焦點 保障人權

快訊／母帶兒女碧潭輕生！自己游上岸　隔日渡船頭尋獲遺體

▲▼高中生遭砍送醫。（救護車示意圖／記者陳雕文攝）

▲母親帶著一對兒女至碧潭輕生，母親獨自上岸警方將其帶回釐清。（救護車示意圖）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區一名女子，昨天（2日）帶著10歲女兒及8歲兒子，前往碧潭輕生，女子自行上岸後，未發現兒女便自行返家，今天（3日）晚間再度前往搜尋不著，才向警方報案。警方通報消防人員，經過連夜打撈，最後在碧潭渡船頭附近發現溺斃的女兒及兒子，目前警方將女子帶回釐清原因。

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