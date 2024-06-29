她好奇「常用LINE是老人的代表嗎？」　一票搖頭：為啥不用了

▲大家現在還常用LINE嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在要和親朋好友聯繫，有許多社群軟體、通訊軟體能使用，像是LINE、IG、Messenger等。正因選擇多，因此雙胞胎女星依依近日就發文拋問，大家現在還常用LINE嗎？話題掀起熱烈討論，有網友都留言「不用賴，那還有什麼好用的？我還真不知道。」但也有網友則是工作的時候才會用LINE。

依依日前在Threads上發文拋問，大家現在還常用LINE嗎？如果時常用LINE，「是老人的代表嗎？」依依也在貼文底下透露，她猜想大家交朋友都是透過IG小盒子，「我以為年輕人不用（LINE）了，都用IG私聊！」並說自己平常則常用LINE，「因為我是老人」。

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其他網友看到貼文後，紛紛表示「上班後，沒人會用IG跟你談公事吧」、「在用啊，和日本人溝通用這個比較多吧」、「用啊，確實是老了」、「商家、集點卡、支付都有在用，為啥就不用了」、「我還在用，工作、家人、朋友也是都用LINE」、「本人小學生，同學會用IG，但是還是有LINE喔」。

也有網友透露，「LINE已經剩家庭聯絡簿的功能」。另也有網友則多用於工作，「工作需求呀，還有讓人傳早安圖」、「我上班比較常用，下班幾乎不會開」、「LINE感覺都是工作用」。話題掀起討論。