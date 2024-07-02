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聊LINE「最白目4行為」！網曝「1舉動」超煩：靜音也擋不住

（圖／達志／路透社）

▲網友分享聊LINE時遇過最白目的行為。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

通訊軟體LINE已變成許多人生活中不可或缺的聯絡方式，然而有網友分享4大使用LINE聊天時常見的白目行為，豈料網友則指一舉動更討厭「這個靜音也擋不住啊！反正就還是會跳通知」。

原PO日前在PTT八卦板以「LINE上面哪一種行為最白目？」為題發文，表示自己親身遇過或是自己也做過的，以下哪個會被正妹快速封鎖？「1.交情普普沒啥重要事，卻突然打賴電話而且超過晚上十點，2.不打字都留語音訊息，3.每天發早安圖，4.愛用嘲諷貼圖，沒有遇過比以上更白目的行為？」

貼文一出，便引起熱議，網友紛紛舉例，「長輩不會打字用語音還好啦」、「問你在嗎，有空嗎，不直接講什麼事，不回他就不會往下講要幹嘛」、「傳照片後馬上打電話過來問看到照片了沒」、「傳一堆 然後收回說沒事的」、「上一秒還在對話，下一秒消失，兩天後才回」。

但留言區裡，最多人認為LINE群組的@All功能最惱人，「開擴音、假日打line傳訊息問東問西、@all」、「沒事在那邊@all的」、「這個靜音也擋不住啊！反正就還是會跳通知」、「超討厭@all啊！公司就算了，姊妹群組也常常硬要標，到最後根本都不想點開，就覺得一定不是什麼重要事＝＝」。

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