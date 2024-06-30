傳LINE最白目行為？眾人煩炸「1功能」：靜音也擋不住

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

從打電話、訊息聊天到日常問候，台人大多習慣用LINE聯絡，但有些行為難免令人心生不快。就有網友舉例4件事，好奇做了哪一件事，可能會秒被封鎖？其中，超多人點名4件事外的1功能，「沒事在那邊@all的根本智障」，話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「LINE上面哪一種行為最白目？」文中提到4情境，包括「1.交情普普沒啥重要事卻突然打賴電話，而且超過晚上十點」、「2.不打字都留語音訊息」、「3.每天發早安圖」、「4.愛用嘲諷貼圖」。

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貼文引發討論，「問你在嗎、有空嗎，不直接講什麼事，然後不回他，他就不會往下講要幹嘛」、「皆是啊」、「傳照片後，馬上打電話過來問看到照片了沒」「開擴音、假日打LINE傳訊息問東問西」、「傳一堆 ，然後收回說沒事的」、「上一秒還在對話，下一秒消失，兩天後才回」、「有聲貼圖」、「刷整排貼圖不給人回應機會的。」

其中，不少人直接點名群組的「@All」功能，「沒事在那邊@All的根本智障。」事實上，「@All」功能不只一次被詬病，就曾有網友抱怨，平時都會將手機關靜音，不想要被訊息打擾，但如果被@All，還是會顯示「被標記」。他認為，如果是很重要的事情才@All也就算了，但更多時候明明不是多重要的事情，卻總有人會在公司的LINE群組@All。

貼文引發共鳴，「上周才看到有人抱怨公司新人一直用@All問問題，有夠煩」、「真的很煩，尤其我戴耳機」、「這個靜音也擋不住啊，反正就還是會跳通知」、「為了應付這種人，只能關掉標註提醒」。

據悉，目前沒辦法將「@All」的功能關閉，若不想一直被打擾，手機版用戶可以到「設定」，從中找到「提醒」，將「標註提醒」關掉；電腦版則是在「設定」中找到「提醒」，取消勾選「有人標註我時提醒。」