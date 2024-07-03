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才剛團聚！以中混血女孩「獲救不到1個月」　母親腦癌病逝

▲▼以色列25歲女大生阿加瑪尼（Noa Argamani）與母親利奧拉（Liora Argamani）。（圖／翻攝X）

▲以色列25歲女大生阿加瑪尼與母親利奧拉。（圖／翻攝X）

記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍（IDF）上月初救出4名人質，包含以哈混血的25歲女大生阿加瑪尼（Noa Argamani），她獲救後立刻前往醫院探望癌症末期的母親，而母女倆團聚不到1個月，她的母親就因腦癌過世，享壽61歲。

根據BBC報導，阿加瑪尼的母親利奧拉（Liora Argamani）出生於中國，她去年12月曾拍攝影片懇求哈瑪斯（Hamas）釋放阿加瑪尼，「我不知道我還剩下多少時間。我希望能有機會看到我的Noa回家。」

▲▼以色列25歲女大生阿加瑪尼（Noa Argamani）與父親出席母親利奧拉（Liora Argamani）的葬禮。（圖／路透）

▲▼阿加瑪尼與父親出席母親的葬禮。（圖／路透）

▲▼以色列25歲女大生阿加瑪尼（Noa Argamani）與父親出席母親利奧拉（Liora Argamani）的葬禮。（圖／路透）

阿加瑪尼去年10月7日前往以色列南部參加超新星音樂節（Nova Music Festival）卻被哈瑪斯綁架，她被押在摩托車後座擄走，瘋狂大喊「別殺我」的畫面，震撼國際社會。以軍6月8日突襲加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）2棟建築物，成功救出阿加瑪尼和其餘3名人質。

阿加瑪尼獲救後，立刻趕到特拉維夫市（Tel Aviv）伊奇洛夫醫療中心（Ichilov Medical Centre），探望罹患癌末的母親。

▲▼以色列25歲女大生阿迦曼妮（Noa Argamani）被綁架的影片在網路社群廣為流傳。（圖／翻攝自X）

▲阿加瑪尼被綁架的影片在網路社群廣為流傳。（圖／翻攝自X）

阿加瑪尼6月29日首度透過影片對外表示，她感謝能在被囚246天後回到母親身邊，「作為父母唯一的孩子，且母親身患重病，我在被囚禁期間最擔心的是我的父母。」

沒想到兩人才團聚不到1個月，利奧拉就因腦癌病逝，享壽61歲。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對此表達哀悼。

據了解，目前仍有116名以色列人質被哈瑪斯挾持，以色列當局認為至少42名人質已經死亡，其餘的人質已被釋放、救出或找到遺體。

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