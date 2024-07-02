坦克又來了！以色列砲轟加薩南部「至少8死」　數千人逃難

▲ 以色列戰車先前在拉法外圍集結的畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方1日下令加薩走廊南部汗尤尼斯部分居民撤離，幾周前才撤出的以軍坦克再度開進拉法及汗尤尼斯等地展開攻勢。哈瑪斯統治的加薩衛生部統計，已有8名巴勒斯坦人死亡及數十人受傷，還有數千人在砲火中逃離家園。

《路透》根據加薩居民及哈瑪斯媒體報導指出，以軍派坦克和飛機轟炸汗尤尼斯東側卡拉拉（Karara）、阿巴桑（Abassan）等地，此前已經下達疏散令，但仍有數千名未聽從命令的居民被迫連夜躲避砲火。

以色列1日遭哈瑪斯盟友從汗尤尼斯發射20枚火箭彈攻擊，證實於1日對當地展開轟炸，目標包括武器儲存設施及作戰中心，空襲前已採取行動要求平民撤離，確保他們不受傷害。

目擊者及醫護人員透露，疏散令範圍涵蓋為汗尤尼斯及拉法提供服務的歐洲加薩醫院（European Gaza Hospital），導致他們不得不疏散逃到醫院避難的病患和家屬。

部分居民向西逃到被指定為人道主義區的沿海馬瓦西（Al-Mawasi）地區，當地卻因大量災民湧入擁擠不堪。許多人苦無棲身之處，只能露宿街頭。

而以色列此前聲稱，拉法是哈瑪斯最後一處據點，與哈瑪斯在加薩的「激戰階段」即將結束，未來重點可能轉移至北部以黎邊境，但不代表戰爭結束。