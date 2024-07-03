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快訊／查扣台漁船「大陸海警正常執法」　國台辦：將依法規處置

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2023.1.17） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

我國澎湖籍漁船「大進滿88號」昨2日晚間8點10分在金門外海作業，被大陸海警船強行登檢，一度與我海巡對峙，最後強行押進我漁船回福建圍頭港。經過一夜，大陸國台辦今（3）日回應，因我漁船違反伏季休漁規定，違規進行拖網作業，大陸海警是正常執法，有關部門將依法依規處置。

大陸國台辦發言人陳斌華指出，福建海警在泉州近海依法登檢查扣一艘涉嫌非法捕撈的台灣漁船。「該船違反伏季休漁規定，違規進行拖網作業。」

陳斌華強調，「這是大陸海警正常執法，旨在維護相關海域漁業生產稅序、海洋漁業資源和生態環境。有關部門將依法依規予以處置。」

▲▼中國海警船闖金門外海！強行登檢澎湖漁船帶回人。（圖／記者林名揚翻攝）

▲大陸海警船在金門外海，強行登檢澎湖漁船並帶回福建圍頭港。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署收到大進滿88船主求救後，立刻調派10081艇、3505艇前往救援，考量到現場中國海警船多達7艘，再增派10039艇救援我國漁船，但基於時空因素救援不及，大進滿88號遭對方強行帶回福建圍頭港。

大陸海警局新聞發言人劉德軍今表示，福建海警2日位泉州近海依法登檢，查扣一艘涉嫌非法捕撈的「台灣省籍漁船」，該漁船違反伏季休漁規定，在底拖網禁漁區線內違規拖網作業，使用的網具遠小於「國家規定」的最小網目尺寸，破壞了海洋漁業資源和生態環境。

劉德軍還指出，「期間，台有關船隻試圖干擾我正常執法，福建海警依法予以警告驅離。」

對此，海基會今下午表示，已致函大陸海協會，請陸方釐清原因後儘速釋放人船，確保人員平安。

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