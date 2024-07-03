兩岸比一比！陸船非法越界捕魚頻傳　我方9年扣438艘

▲海巡署副署長謝慶欽說明澎湖漁船案。（圖／記者張君豪攝）

記者劉人豪／台北報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間在金門外海作業，疑似因航出我方禁限制海域外捕魚，遭2艘陸海警船強行登檢後帶回福建圍頭港。海巡署指出，這不是漁船第一次遭陸方登檢，歷年來共發生6次，其中3次豋檢紀錄共11船遭扣押，原因都是違反大陸伏季休漁規定遭扣押。至於我方扣留陸方非法捕魚船隻數，根據海巡署資料，自2016年到2024年4月，共有438艘船隻。

▲歷年來共有3次遭陸方扣押。（圖／海巡署提供）

海巡署指出，歷年來我方漁船遭陸公務船登檢共有6次，其中2003年至今的3案，共11艘台籍漁船遭大陸扣押，分別是2003年7月11日，澎湖籍5艘漁船，因違反大陸伏季休漁規定遭扣押，繳清罰款後即予釋放；2005年7月24日，澎湖籍6艘漁船，因違反大陸伏季休漁規定遭扣押，繳清罰款後即予釋放。而2007年7月28日，澎湖籍6艘漁船，因違反大陸伏季休漁規定，在海域交由台灣海巡署帶回處理。

▲共有6次遭陸方登檢。（圖／海巡署提供）

至於我方扣留陸方非法捕魚船隻數，根據海巡署資料，自2016年到2024年4月，共有438艘船隻。其中2016年94艘、2017年77艘、2018年86艘、2019年81艘，2020年開始數量變少，2020年19艘、2021年28艘、2022年20艘、2023年共28艘，2024年至今共5艘。

而「大進滿88號」是否因違反大陸伏季休漁規定遭扣押，以及繳交罰金後，通常要過多久才釋放，海巡署表示協調部分會視個案而定，將透過各種管道，積極要求陸方盡速放人。

▲我方扣留陸方漁船，2016年迄今共計438艘。（圖／海巡署提供）