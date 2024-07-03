澎湖漁民遭陸警強押　朱立倫批賴清德造成惡性循環「全民受害」

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

我國澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚在金門外海作業時，突然遭到2艘中國海警船靠近拍照後強行登檢，船主緊急求救，海巡署也立刻調派3艘船艇前往救援，但仍遭中國海警強行帶回福建圍頭港。國民黨主席朱立倫（3日）於中常會上表示，對於兩岸敵意螺旋不斷向上感到遺憾，希望事件趕快落幕，也希望大家彼此能多表達善意，並呼籲賴清德總統，把在野黨、國人當敵人，不斷造成惡性循環，最後受害的一定是全民。

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚在金門東北角海域捕撈小管，疑因越界捕撈遭中共海警船逼近、強行登檢帶走，針對我國3艘船艇不敵中國7艘海警船，海巡署指出，對峙當下是我國2艘對中國3艘，並稱，這不是我國第一次漁船遭中國帶走，但最近一次已是17年前。

朱立倫在中常會發表談話指出，這幾周自己提到的敵意螺旋都一件一件發生中，不管是把對岸的旅遊警示列為橘色，還是對岸又用「反分裂法」宣告對台灣的一些做法，都顯示對抗、惡意螺旋不斷向上，單以海警事件來看，今年年初2月發生的案件到現在還沒有解決，他到金門時，當地漁民、從事海巡的朋友都說，過去不會發生這種事。

朱立倫說，2名大陸漁民的遺體還在金門，至今還沒有解決，到對岸去釣魚被扣留的人，到現在也還沒有解決，今天又發生漁船遭扣押事件，這樣的惡意螺旋要上升到什麼樣的情況？

朱立倫提到，國民黨副主席連勝文正在北京參加兩岸青年論壇，已清楚表達希望大家能安安定定過日子，讓百姓安居樂業，希望這些衝突、誤解、敵意事件能降到最低。不管民進黨再怎麼抹黑，為了台灣的民眾的安定，國民黨還是持續願意溝通，願意努力降低兩岸之間的敵意。

