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台漁船遭陸海警帶走　漁業署曝國際慣例：通常繳完罰款就會放回

▲▼漁業署長張致盛 外交國防委員會 澎湖魚船遭扣押事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲漁業署長張致盛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

我國澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間8點10分遭中國海警強行登檢扣押，引發各界議論，有媒體報導稱，是我國漁船撈過界。漁業署長張致盛今（3日）備詢時表示，這屬於兩岸共同作業海域。朝野立委質詢時也詢問，過去發生這樣的狀況如何處理？張回應，通常是廣播驅離、屢勸不聽才有後續動作，過去台灣漁船到印尼、馬來西亞等國水域，如果被認為「入侵水域」，通常是罰款，繳完罰款，人跟船就會放回。

張致盛今赴立法院外交及國防委員會備詢，徐巧芯質詢時詢問相關事件，張致盛表示，兩岸之間本來就有很多海域是重疊，他們作業區域也是以往漁船作業區域，會透過陸委會跟陸方協商、要求放人，呼籲中國大陸不要為難漁民，他們作業非常辛苦，也是為了能夠養家活口，雙方務實協調。

徐巧芯也詢問處理過程，張致盛回應，海巡反應非常快，聽到消息馬上過來。徐巧芯也追問，未來漁船漁民是否都在風險中，如何保護？張致盛回應，不去臆測，但會告訴漁民相關規定跟作業海域，也希望中國大陸尊重我們漁船作業權利，台日、台菲也有重疊海域，都是透過協商做相關漁業管理。

至於協商時間表部分？張致盛表指出，會跟陸委會一起努力，當務之急是讓船跟人盡速回到台灣、保障安全，陸委會已經展開相關作業。

張致盛表示，這個漁船並沒有違反我國相關法令。他並指出，近年來沒有相關的案例，漁業署不會去臆測原因，僅重申希望中國大陸不要為難台灣漁民。

綠委王定宇質詢時也詢問，這是否我國漁民傳統作業漁場，我國漁民有無違法、過去有無相關案例？張致盛坦言，昨天當下應該有5、6艘漁船在當地作業，該漁船並未違反我國相關法令，就漁業署了解，過去幾年並沒有相關案例。

綠委賴瑞隆則問說，這是否為異常的動作？張回應，這樣的動作一定會造成漁民的不安，也影響他們的作業。賴也追問說過去發生這樣的狀況如何處理？張致盛說，通常是廣播驅離、屢勸不聽才有後續動作，過去台灣漁船到印尼、馬來西亞等國水域，如果被認為「入侵水域」，通常是罰款，繳完罰款，人跟船就會放回。

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