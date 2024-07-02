郭智輝稱「立院通過什麼就執行」　柯文哲：若賴清德需下台階可直說

▲柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院國民黨團推動核能延役法案，將於下周排案審查；經濟部長郭智輝2日表示，經濟部是執行單位，「立院通過什麼，我們就執行什麼」。民眾黨主席柯文哲質疑，如果總統賴清德需要下台階可直說，行政部門對於是否重啟核電，應要有自己的立場，如果認為需要核電，可以請求立院支援，「在野黨沒有不幫忙的道理」。

柯文哲2日晚間於臉書發文表示，「義大利重返核電，台灣呢？」義大利1日正式宣布將重新使用核電，告別三十多年的非核政策，預計在2050年將有約11%發電仰賴核能，民進黨要「非核家園」，義大利卻要「返核家園」，值得研究。

柯文哲提及，來自企業界的郭智輝主張「AI發展衝刺期，產業用電量預計會大增，是供電最大的變數」，與他的想法不謀而合；今年夏天熱浪來襲，核三1號機卻預計在7月除役，可想見7、8月跳電與降壓會一塌糊塗，而松鼠又要神出鬼沒，為此揹起大部分的責任。

柯文哲指出，很遺憾執政黨被自己的反核神主牌綁架、動彈不得，看到今天郭智輝回應核電延役「經濟部是執行單位，立法院通過什麼，我們就執行什麼」，如果賴清德需要下台階可以直說，一方面強調「非核家園沒有改變」，一方面又讓童子賢、郭智輝釋放支持核能的訊息，會讓人民與企業無所適從。

柯文哲說，是否重啟核電，行政部門要有自己的立場，如果認為台灣目前需要核電，可以請求立法院支持，在野黨沒有不幫忙的道理；如果不要核電，那也可以挑明「你怎麼放寬條件，我都不會考慮」，而不是像現在這樣「你先修法，我再看看」。

最後，柯文哲強調，自己以前也反核，但既然再生能源的發展未如預期，歐盟也將正式實施碳關稅，台電嚴重虧損，「我主張核二、核三延役，並在最短的時間內，對核四做出決定」。