遠離立院「桑一下」！　韓國瑜赴故宮南院扮勇者「心靈三溫暖」

▲立法院長韓國瑜今天到故宮南院參加親子藝術月開幕活動。（圖／韓辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

朝野政黨不同調，拉鋸力量大，立法院長韓國瑜雙眼經常布滿血絲，今（2日）赴嘉義到故宮南院轉換心情，參加親子藝術月開幕活動、欣賞國寶翠玉白菜。韓國瑜更披上紅色披風，化身故宮勇者王，與現場小朋友互動，自嘲是來個「心靈上三溫暖」，不然每天在立法院政治張力太大，也邀大家一起到故宮南院參觀暑假限定水舞。

韓國瑜說，今天非常高興受邀參加故宮南院親子藝術節活動，立法院最近攻防拉鋸非常緊張，因此幕僚建議到故宮南院參加活動，自己其實也就住在隔壁的雲林縣，在雲嘉南這個偏鄉地區，相較台北資源較不足，故宮南院在嘉義舉辦藝術月活動，代表對中南部一樣關心；小朋友學習較被動、很難主動，妻子李佳芬辦教育也面臨相同問題，將英文融入為舞台劇，引起很大迴響。

韓國瑜舉例，英語舞台劇結合金庸小說角色，包括令狐沖、獨孤九劍、周芷若、張無忌，也改編小說紅樓夢劇情，讓大家飾演林黛玉、賈寶玉、劉姥姥，在學習、遊戲及合作中產生樂趣，潛移默化種下種子，從被動學習轉為主動學習。

故宮南院副院長黃永泰說，故宮南院2019年起舉辦夏日親子藝術月，每年滿意度97%以上，且98%會在網路上分享；今年故宮博物院百年院慶，南院也邁入第10年，打造全台最長120公尺水舞秀，以及3艘童趣紙船，8月10日七夕情人節加碼舉辦主題音樂表演。

