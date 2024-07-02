與AIT處長孫曉雅自拍　柯文哲讚「溫柔堅毅」：盼持續強化台美合作

▲民眾黨主席柯文哲與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk ）合照。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者袁茵／台北報導

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk ）即將卸任離台，民眾黨主席柯文哲2日晚間分享參加AIT舉辦的美國國慶酒會，並與孫曉雅一同自拍合影，坦言自己自拍技術不怎麼樣，不過感謝孫曉雅對台美關係的貢獻，期盼未來能夠持續強化雙邊合作機制，守護區域的安全與穩定。

柯文哲2日晚間於臉書發文放上與孫曉雅的自拍照片，表示今天受邀出席AIT舉辦的美國國慶酒會，這也是孫曉雅離任前主持的最後一次酒會，「我們一起拍了張自拍當作紀念，雖然我的自拍技術不怎麼樣，但看到孫曉雅笑得這麼開心，那就好了」。

柯文哲提及，自己跟孫曉雅第一次見面是在2021年8月，當時台灣的疫情正在升溫，AIT也有很多防疫措施，因此跟台北市政府有非常多互動；在孫曉雅的帶領下，AIT與台北市政府的合作夥伴關係始終良好，對方給人一種溫柔而堅毅的印象。

柯文哲指出，孫曉雅在準備離任時也拜訪過民眾黨，並與他道別，而自己則送給對方一盒台灣好茶帶回美國，「我也要謝謝孫曉雅對台美關係的貢獻，台美之間在經濟貿易、資訊科技、醫療衛生、區域和平，都有密不可分的合作，未來期盼台美能夠持續強化雙邊合作機制，守護區域的安全與穩定。祝福孫曉雅平安快樂，有空多來台灣看看好朋友。」