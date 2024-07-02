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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳秉叡喊撤選罷法版本沒用　黃國昌：民進黨將修法當鬥爭工具

▲民眾黨立委黃國昌主持時事聯訪記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌主持時事聯訪記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立院內政委員會4日排審《公職人員選舉罷免法》修正案，今（2日）議程新增綠委吳秉叡版本，不過吳在下午表示，將撤回提案，拒絕成為國民黨政治鬥爭工具。但依據《立法院職權行使法》規定，立委撤案需回院會處理，因此本周四內政委員會仍可審查吳秉叡提出的版本。民眾黨團總召黃國昌直言，此事凸顯民進黨將《公職人員選舉罷免法》修正視為政治鬥爭工具。

吳秉叡的版本方向為連署罷免需附身分證「發證日期」，且未經同意利用他人個資，偽造、假冒提議、連署者，可處五年以下有期徒刑、拘役或處新台幣100萬元以下罰鍰。

吳秉叡今天下午表示將撤回該提案，拒絕成為國民黨政治鬥爭工具。但根據《立法院職權行使法》第12條規定，「議案於完成二讀前，原提案者得經院會同意後撤回原案」。

對此，黃國昌說，依《立法院職權行使法》和《立法院議事規則》，提案人有撤回提案的權利，但仍應遵守程序，經院會同意，不是嘴巴說撤案就撤案。民眾黨黨團也會按照議事規則在委員會審查時提出修正動議，讓連署更加嚴謹，回應社會期待。

黃國昌直言，此事凸顯的嚴重問題是，民進黨將莊嚴的《公職人員選舉罷免法》修正視為政治鬥爭工具，無視近年來罷免已淪為政黨間政治鬥爭所用，導致人民「被連署」的情形愈加嚴重，甚至出現政黨拿著樁腳名冊抄寫用於罷免連署，此等違背選罷法原始初衷的亂象。

黃國昌直言，只要不利於民進黨自身的政治利益，寧願背棄過往的主張，也不願務實檢討制度的實踐結果，令人遺憾。

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