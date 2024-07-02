超炫！秀泰引進5層樓高巨型螢幕　台中文心成全台最大影廳

▲秀泰引進5層樓高韓國巨型螢幕ScreenX，其中台中文心秀泰館是全台最大影廳，但票價不便宜，是一般票價1.4倍。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

受到國外好萊塢罷工事件影響，電影產業在疫情之後仍無法明顯回溫，但國內知名連鎖影城秀泰無畏低迷，砸下億元引進韓國ScreenX新型影廳。業者透露，全台總共17個據點，當中以台中業績最為驚人，因此在文心秀泰設立全台最大影廳，內有300個座位、螢幕不僅高5層樓、更是首創270度環繞，提供影迷沉浸式體驗，不過票價不便宜，是一般門票的1.4倍。

看準台中人敢花、愛嘗鮮的消費習慣，多年前秀泰就在台中文心館推出電動床影廳，雙人套票要價1860元，比一般票價貴3到4倍，但每每熱門影片上映，該廳仍幾乎都爆滿，讓人見識到台中人消費力。

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▲台中市新聞局長欒治誼今天也受邀到場參與開幕活動。（圖／記者游瓊華攝）



廖偉銘也提到，這次包括台北欣欣秀泰、台中文心秀泰、高雄夢時代秀泰等率先首波設置韓國ScreenX新型影廳，但目前台中文心廳是全台最大，總共可有300個座位、雷射螢幕總共寬66公尺、高15公尺，可環繞270度，而第4座新型影廳會設在台中站前館，預計7月底完工；第二波還會在其他縣市規劃設置4座影廳，預計今年底到2025年間陸續開幕，總計會有8座新型影廳。

廖偉銘受訪透露，近年串流平台竄起、好萊塢罷工事件影響，國內電影產業低迷，但廖偉銘透露，但包括動畫、演唱會紀錄片等影片也打開市場，例如韓國大勢女團BLACKPINK的世界巡演演唱會影片日前開放搶票，不僅門票秒殺，連訂票網站也被塞爆當機，引進新型態、沉浸式影廳，預計將可吸引人潮回流，預估票房可提供3成左右。