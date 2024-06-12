近10年最差！陸端午檔無電影票房破億　專家嘆：缺乏熱度大片

記者廖翊慈／綜合報導

大陸端午節假期（6月8日至10日）電影票房表現疲軟。據電影數據平台貓眼專業版11日公布的數據顯示，總票房為3.83億元（人民幣，下同），為近十年來同檔期的第三低，僅高於2022年和2020年。

據《新華社》報導，貓眼研究院高級分析師張彤指出，「今年的端午檔缺乏像去年犯罪驚悚片《消失的她》這樣票房亮眼的商業大片。」

青春喜劇《我才不要跟你做朋友呢》以超過7100萬元的票房，約佔總票房的18.6%，位居今年端午檔票房的榜首。

▲青春喜劇《我才不要跟你做朋友呢》。（圖／翻攝自微博）

緊隨其後的是犯罪喜劇《掃黑‧決不放棄》和以香港為背景的劇情片《談判專家》，票房分別接近6900萬元和5100萬元。

喬治米勒執導的《瘋狂麥斯：狂暴的女神》（台灣譯《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》）備受期待，但這部「末日」動作電影系列的最新作品僅以2500萬元的票房收入排名第六。更令人意外的是，該片未能超越美國動畫片《加菲貓家族》（台灣譯《加菲貓：農場大冒險》）的表現。後者於6月1日上映，端午假期票房超過5000萬元。

張彤表示，「所有新片的檔期票房均未過億元，近十年來最差的狀況，總體票房表現低於預期，今年端午檔上映不少中外新片，涵蓋喜劇、動作、懸疑和動畫等多種類型，但缺乏能帶熱大盤的商業大片。」

▲《消失的她》為去年大陸影院端午檔熱播電影。（圖／翻攝自微博）

與去年的亮點《消失的她》不同，今年端午檔缺乏一部主力電影。由朱一龍主演的《消失的她》在2023年端午檔的票房超過5億元，將該檔期總票房推升至9億元以上。

業界人士將端午檔視為暑期檔的開端，這是大陸電影業最長的單一季節檔期，跨度從6月1日至8月31日。

目前，人們將希望寄託在即將上映的影片上。燈塔專業版數據分析師陳晉指出，傳統暑期檔票房高峰期從6月下旬持續到8月中旬，目前市場仍在等待更多影片的上映。

根據電影數據平台貓眼專業版和燈塔專業版的數據顯示，暑期檔已經定檔的影片類型多元。

大陸國產電影陣容包括，剛在坎城影展獲獎的《狗陣》，改編自熱門小說的劇情片《雲邊有個小賣部》，以香港為背景的動作片《海關戰線》，以及追光動畫的動畫片《白蛇：浮生》。

引進片亮點包括日本動畫《排球少年!!垃圾場決戰》和美國動畫《腦筋急轉彎2》和《神偷奶爸4》。