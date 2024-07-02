3縣市話打不通！110、119也無法撥出　中華電信回應了

▲彰化、南投、雲林部分地區市話語音服務今日凌晨發生短暫障礙。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

中華電信彰化營運處今（2日）凌晨驚傳機房大當機！導致彰化、南投、雲林部分地區不少民眾發現無法成功撥打市話，打進去不是語音信箱就是空號，連打去消防局與警察局等緊急報案電話也都出現忙線中或空號。對此，彰化縣消防局今天經查詢後指出，上述災情是中華電信更換設備時發生短暫故障所致。

彰化、南投、雲林部分地區今午夜驚傳市話大當機，就連消防局與警察局等緊急報案系統也無法撥出，直到接近凌晨1點才可以撥打110報案系統，而消防局的119則是在凌晨1點以後才恢復正常。

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對此，有不少網友在臉書社團發文反應，「室內電話無法使用」，還有人擔心，若是這時候當地突然傳出火警、車禍等緊急事故，無法打通119或110電話怎麼辦？所幸這期間都沒有發生任何事故，110及119報案電話也在不久後修復。

中華電信彰化營運處也回應，有關彰化、南投、雲林部分地區市話語音服務今天凌晨發生短暫障礙，是因該公司為提升客戶語音服務品質，於深夜時段00:47起進行設備汰換更新，期間因導流訊務異常發生短暫故障，經搶修後，已於凌晨1時10分恢復所有客戶的通訊。詳細原因仍在調查中。

彰化縣消防局則指出，經詢中華電信告知後，得知119及110斷線狀況，肇因於更換機房設備所致，初報斷線時間約10分鐘，後續持續追蹤於今天1點多恢復連線，後續將向中華電信瞭解問題發生的詳細原因，及未來的因應方式。

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