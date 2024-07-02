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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜備戰基隆市長補選　賴士葆嗆想得美：以為空戰就有票嗎

▲▼高嘉瑜聯訪 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨前立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑行動，目前預估第2階段連署書會超過4萬份，後續將送交基隆市選委會審查，通過後再送中央複查，前民進黨立委高嘉瑜則透露身為基隆人的在地心聲，表示自己隨時做好上場的準備。國民黨立委賴士葆今（2日）受訪諷刺，高嘉瑜跟基隆什麼關係？以為空戰就會有票嗎？

賴士葆直言，自己還是奉勸總統賴清德要想清楚，民進黨介入「拆樑行動」引爆社會動亂，全都是因為賴不甘心民進黨是國會少數，一切是為了罷免六個以上藍委，讓民進黨在立院可以過半的目標，但想得美喔！

賴士葆嗆，高嘉瑜跟基隆什麼關係？空戰就會有票嗎？賴清德適可而止吧！不要繼續製造涉嫌仇恨跟對立，這對社會很不好。

至於陸媒盯梢案，陸委會副主委梁文傑昨天受訪時說，找不到該新聞的爆料者，調查碰到困難。賴士葆批評，梁文傑說話顛三倒四，他之前質詢行政院長卓榮泰時，卓榮泰已回答說對此案已在辦，怎麼現在說找不到爆料者，那看起來就是假訊息認知戰。

「現在怎麼找不到爆料者？尤其民進黨立委沈伯洋還說自己2個月前就知道欸！」賴士葆續批，請問國安單位是在幹嘛？怎麼還不快立案查辦？不能神也是梁文傑，鬼也是梁文傑，扣一個這麼大的帽子，卻潑糞後說找不到爆料者。
 

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國民黨高嘉瑜賴士葆謝國樑罷免

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