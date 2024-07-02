吳思瑤稱「買30份炸雞請藍委」　徐巧芯曝始末嗆：先上車後補票

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委徐巧芯、羅智強等人和在地議員昨日到台北捷運石牌站進行街頭宣講，民進黨立委吳思瑤則說，她誠意邀請藍營民代享受北投的美食，還列出四家常去的店家，「可以記在吳思瑤的帳上，我請客！」卻遭徐巧芯卻打臉，吳思瑤提到的四家店，有一家沒開，其他三家「根本不知道有這件事」，吳思瑤被打臉後才說要補30份，「先上車後補票我們可是不吃的喔！」

徐巧芯說，昨天自己馬不停蹄趕到北投，與台北市國民黨5位立委，以及士林、北投區的議員們，共同宣講國會改革的理念。過程中，發生一個小插曲，吳思瑤在臉書發文，邀請他們到四個店家吃美食，還說「帳都記在她身上」，結果四家裡面一家沒開，其他三家「根本不知道有這件事」，「根本是『吳造謠』，連臉書自己承諾的都可以說謊，到底她平時所言有哪些是真的呢？」

吳思瑤隨後則於臉書貼出助理到各店付款的證明，「說到做到！我歡迎國民黨來北投宣講的立委議員，蒞臨石牌4家在地美食。可惜阿財鍋貼沒開，但我的助理還是親自跑了另外3家店，各付了30份餐點費用，歡迎國民黨立委週五前都可以去享用喔。」

吳思瑤還說，疑似有聽到店家抱怨，指責徐巧芯「偷錄音、為難店家」，「此舉恐怕是製造了店家做生意的困擾，真的就不太OK。說真的，請客是美意是好事，但還被設局惡搞、提早報到，真的沒想到急到宣講前去吃，就是好心被雷驚（親）啊！北投實在不太歡迎這樣的奧客！」

徐巧芯再回擊，吳思瑤是被踢爆詐騙後，才放了30份，但回頭草我們是不吃的！為何吳思瑤可以先上車後補票？至於被嗆奧客，徐巧芯強調，絕對沒有為難店家，助理還自掏腰包買了很多炸雞跟豆花。

