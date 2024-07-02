修選罷法與拆樑無關！　牛煦庭籲：藍白支持者站出來終結罷免鬧劇

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署截止收件，預估突破4萬份，若順利通過連署門檻，將進行罷免投票。對此，國民黨立委牛煦庭昨（1日）表示，國民黨《選罷法》修正案跟「基隆」沒有關係，因為不能「溯及既往」。「基隆東岸商場爭議」法院也還基隆市府公道，「拆樑行動」至始沒有正當性。接下來考驗基隆鄉親的智慧，喊話藍白支持者站出來，終結這場鬧劇。

牛煦庭於節目《新立院新觀點》表示，針對國民黨日前提出《選罷法》修正案，不管修法順不順利，這都跟「基隆」沒有關係，因為不可能「溯及既往」。那國民黨會不會用行動幫助謝國樑市長？絕對是會的。

牛煦庭說，還是要把話講清楚，為什麼有所謂的「拆樑」行動？為什麼這群人會發起、會聚集？其實都是因為「基隆東岸商場爭議」，基隆市府處理過程可能不太細膩，導致讓一些人逮到話頭。

牛煦庭指出，但基隆市府有沒有依法行政？判決結果出來，基隆市府勝訴就已經證明。OT案簽約到期交還政府，是天公地道，政府可以重新找廠商議約，也是按法辦事。他批評，民進黨現在就是輸不起，口口聲說要釋憲要找大法官、要相信司法維持客觀中立，現在卻連法院判決都不承認，不就是打自己的臉嗎？而且又要訴諸民眾、罷免，請問有道理嗎？

最後，牛煦庭強調，法院已經還給基隆市府公道，「拆樑行動」至始就是沒有正當性。接下來就是考驗基隆鄉親的智慧，國民黨相信大家都是很有智慧的，發動街頭宣講、文宣攻勢，就為了把「反對罷免」講清楚，更要喊話藍白支持者站出來，終結這場鬧劇。

▼國民黨整理「基隆東岸商場爭議」時間軸回擊罷免。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨，點圖放大）