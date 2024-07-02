綠委吳秉叡提案「罷免連署規範」加嚴　藍委喊支持

▲林思銘、王鴻薇支持吳秉叡提安罷免連署加嚴。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會4日將排審《公職人員選舉罷免法》修正案，討論罷免案門檻，民進黨立委吳秉叡也提案，要求罷免連署需附身分證「發證日期」。對此，國民黨團首席副書記長林思銘今（2日）受訪時表示，連署規範鬆散，有時候還看到死人，支持加嚴的修法方向。

吳秉叡提案，要求罷免案提議、連署需附身分證「發證日期」，若冒名提議、連署將處5年以下有期徒刑、拘役或處100萬元以下罰鍰。

林思銘說，針對選罷法的規定，要特別呼籲，人民選出公職人員都是民意體現，用仇恨式的政治報復，在人家當選後，立即說要提出罷免，這都是違反民主。如果尊重民主，應對尊重選舉產生出來的當選者，因這是依照民主制度選出來的，政治性的報復提出罷免，這是踐踏民主。

林思銘表示，民進黨立法院黨團過去提出選罷法修法，罷免同意票數不得低於當選票數，上會期沒有完成三讀，這與國民黨立委許宇甄提出的修法版本是同一版本，這次希望依此版本通過。

至於加嚴連署，林思銘說，連署過程中看到很多冒名頂替的，加嚴連署是必要的，加嚴方向的修法是贊同的。

王鴻薇則表示，關於吳秉叡的修法方向，她個人支持，但需討論，過去連署常發生連署後，再去檢視連署名單，甚至有死人，也有很多人不知道自己連署。吳秉叡提出來的是，除了姓名、身分證字號等資料，要有身分證的「登證日期」，防堵過去浮濫、違規的連署，但也希望民進黨能夠支持許宇甄的版本。