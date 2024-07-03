台東熱氣球嘉年華7／6登場！7-11出動行動購物車　開賣限量商品

▲「2024台灣國際熱氣球嘉年華」即將夢幻登場，7-11將「OPEN!行動購物車」直接開進鹿野高台。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

每年夏天最讓人期待的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」即將於7月6日起盛大展開！為迎接大批觀光旅客湧入台東地區，7-11除了在台東地區門市增加備貨量與人力之外，更把「OPEN!行動購物車」開進鹿野高台，即時滿足民眾購物需求；另於活動期間，民眾憑熱氣球嘉年華繫留票券可至7-11台東地區門市享優惠，包含美式、青茶及紅茶買1送1爽喝。

「2024台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月6日至8月19日在鹿野高台夢幻登場，今年更聯名Hello Kitty 50周年，預估將有大批旅客前往台東。為支援這場年度盛事，7-11台東地區門市不僅將備貨增加3成、動員2倍人力，還將「OPEN!行動購物車」直接開進鹿野高台，7月6日至8月2日每日13點營業至17點，販售零食、CITY CAFE、麵包、冷藏等豐富商品。

▲▼OPEN!行動購物車與7-11台東地區門市也將販售三麗鷗官方授權小物以及地區特色商品。



不僅如此，OPEN!行動購物車與7-11台東地區門市也將販售三麗鷗官方授權小物，如熱氣球小球、布農Hello Kitty胸針、布農Hello Kitty明信片、布農Hello Kitty鑰匙圈，以及台東縣政府授權的官方熱氣球LOGO漁夫帽、T恤、POLO衫等；同時還有超商通路獨家的地區特色商品，如「米乖乖台東紅烏龍茶風味」、「初嚐茶台東紅烏龍茶無糖」、「米星星紅藜奶香風味熱氣球款」。

另外，在「2024台灣國際熱氣球嘉年華」活動期間，民眾只要憑熱氣球嘉年華繫留票券可至7-11台東地區門市享優惠，包含CITY CAFE大杯美式、CITY TEA現萃茶（青茶／紅茶）買1送1。

而旅客大多數都是搭乘火車前往台東，台鐵公司近日表示，將以定期列車增停鹿野站，加強服務前往參與「2024台灣國際熱氣球嘉年華」的旅客，另配合日出光雕音樂會，7月15日加開台東－太麻里、太麻里－台東區間車共2列次，詳細資訊可看《台東熱氣球嘉年華將登場 台鐵增停鹿野站、7／15加開2列次》。