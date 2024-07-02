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限時7天！超商「4款咖啡飲品優惠」來了　冰燕麥奶茶50元有找

▲7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取自今（2）日起至7月8日推出「4款咖啡飲品」組合優惠。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱怎麼能少了冰冰涼涼的飲料！就有超商自今（2）日起連續7天祭出「4款咖啡飲品」組合優惠，最多可省下240元，其中，冰燕麥奶茶下殺單杯50元有找，冰燕麥拿鐵則是特價單杯51元，直接替荷包省一波，趕快把握便宜買。

7-11 OPENPOINT行動隨時取推出指定咖啡飲品組合優惠，今（2）日起至7月8日止，品項有「大杯冰燕麥拿鐵7杯360元」、「冰精品燕麥拿鐵7杯530元」、「冰燕麥奶茶7杯340元」以及「冰黑糖珍珠燕麥奶7杯360元」，各限量開賣5萬組，僅提供門市／線上支付購買，每會員可限購4組，兌換期限可參考附圖。

▲▼7-11最新咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「4款咖啡飲品」組合優惠一次看，各限量開賣5萬組，售完為止。

炎炎夏日喝思樂冰超過癮！7-11思樂冰也祭出豐富優惠，即日起至7月9日止，思樂冰全品項任2杯最低只要0元起；即日起至7月9日期間每周五六日，思樂冰全品項第2杯7折；OPENPOINT行動隨時取自即日起至8月31日推出思樂冰全口味大杯10杯300元、特大杯10杯320元，可兌換至今年10月31日。

▲▼7-11全新思樂冰「臺虎鳳梨椰椰風味」。（圖／7-11提供）

▲7-11思樂冰首度聯名臺虎精釀，即日起限時限量開賣全新「臺虎鳳梨椰椰風味」。

全家於去年秋天開賣的「Let’s Café慢煮焦糖拿鐵」深受消費者好評，而全家終於也在近日帶來好消息了，「Let’s Café慢煮焦糖拿鐵」正式回歸販售，以決明子、紅茶延續天然焦香及多層次的濃郁香甜口感，夏天冰冰喝也過癮，單杯售價65元，7月23日前全家會員可享特價55元。

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家去年開賣就廣受消費者好評的「Let’s Café慢煮焦糖拿鐵」，即日起回歸販售。（圖／全家提供）

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