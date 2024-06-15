星宇航空「SNOOPY主題航班」今首航　逾25款用品滿滿史努比

▲星宇航空與PEANUTS聯名「史努比主題航班」今正式首航。（圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空「史努比主題航班」 今(15日)首航，星宇航空挑選JX802台北-東京航班為首航驚喜班機，機上提供超過25款用品包括登機證、行李吊牌、紙巾、紙杯等，都可見SNOOPY及其朋友蹤跡。長榮航空7月則攜手燒肉品牌「乾杯」推出全新米其林星級機上餐點。華航與潮流奢華品牌MOSCHINO合作推出全新機上旅行包。

「史努比主題航班」 今（15）日正式首航，執飛JX802台北-東京航班，旅客從報到櫃檯到登機都有SNOOPY相伴，包括登機證、行李牌、耳機包裝袋、紙杯、餐巾紙、米果包裝，以及旅客必拍印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙。

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▲星宇航空「史努比主題航班」機上餐史努比錫箔紙吸睛。（圖／星宇航空提供）

頭等艙和商務艙則可發現SNOOPY融入機長、空服員角色裝扮的燙銀杯墊以及長程航線專屬的漢堡紙、迷你食物旗幟以及小黃鳥糊塗塔克的攪拌棒等。另也提供小朋友印有SNOOPY經典漫畫的兒童餐盒，或特製SNOOPY圖案的紅絲絨蛋糕。

星宇航空表示，SNOOPY主題聯名除推出系列機上服務用品外，也將於7月起於機上免稅商品及星宇小舖陸續推出獨家設計聯名週邊商品，包括春捲包、行動電源、飛行飄帶等，預購兩件88折、三件8折，機上任選兩件商品也可享9折優惠。

▲星宇航空與PEANUTS聯名「史努比主題航班」今正式首航。（圖／星宇航空提供）

長榮航空則與燒肉品牌「乾杯集團」合作，推出全新米其林星級機上餐點，將日本宮崎冠軍A5和牛燒肉飯、老乾杯招牌的雞釜飯，帶到雲端，7月1日起供應於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線。

此外，長榮航空也推出7月1日至8月31日搭長榮享乾杯活動，活動期間搭乘長榮航空，持登機證至全台「老乾杯」或「乾杯燒肉居酒屋」用餐，招待1份西班牙伊比利豬。

中華航空也與潮流奢華品牌 MOSCHINO跨界合作，推出全新機上旅行包，融合環保永續理念，內容物主打「ＭOROCCANOIL」摩洛哥系列保養品，包含護膚乳液、護唇膏、護髮精油等，依艙等精選包含潔齒套組、眼罩、耳塞、折疊鏡梳等備品，即日起陸續於長程航線豪華商務艙嶄新登場。