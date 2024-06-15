　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇航空「SNOOPY主題航班」今首航　逾25款用品滿滿史努比

▲▼星宇航空與PEANUTS聯名「史努比主題航班」今正式首航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空與PEANUTS聯名「史努比主題航班」今正式首航。（圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空「史努比主題航班」 今(15日)首航，星宇航空挑選JX802台北-東京航班為首航驚喜班機，機上提供超過25款用品包括登機證、行李吊牌、紙巾、紙杯等，都可見SNOOPY及其朋友蹤跡。長榮航空7月則攜手燒肉品牌「乾杯」推出全新米其林星級機上餐點。華航與潮流奢華品牌MOSCHINO合作推出全新機上旅行包。

「史努比主題航班」 今（15）日正式首航，執飛JX802台北-東京航班，旅客從報到櫃檯到登機都有SNOOPY相伴，包括登機證、行李牌、耳機包裝袋、紙杯、餐巾紙、米果包裝，以及旅客必拍印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼星宇航空與PEANUTS聯名「史努比主題航班」今正式首航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空「史努比主題航班」機上餐史努比錫箔紙吸睛。（圖／星宇航空提供）

頭等艙和商務艙則可發現SNOOPY融入機長、空服員角色裝扮的燙銀杯墊以及長程航線專屬的漢堡紙、迷你食物旗幟以及小黃鳥糊塗塔克的攪拌棒等。另也提供小朋友印有SNOOPY經典漫畫的兒童餐盒，或特製SNOOPY圖案的紅絲絨蛋糕。

星宇航空表示，SNOOPY主題聯名除推出系列機上服務用品外，也將於7月起於機上免稅商品及星宇小舖陸續推出獨家設計聯名週邊商品，包括春捲包、行動電源、飛行飄帶等，預購兩件88折、三件8折，機上任選兩件商品也可享9折優惠。

▲▼星宇航空與PEANUTS聯名「史努比主題航班」今正式首航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空與PEANUTS聯名「史努比主題航班」今正式首航。（圖／星宇航空提供）

長榮航空則與燒肉品牌「乾杯集團」合作，推出全新米其林星級機上餐點，將日本宮崎冠軍A5和牛燒肉飯、老乾杯招牌的雞釜飯，帶到雲端，7月1日起供應於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線。

此外，長榮航空也推出7月1日至8月31日搭長榮享乾杯活動，活動期間搭乘長榮航空，持登機證至全台「老乾杯」或「乾杯燒肉居酒屋」用餐，招待1份西班牙伊比利豬。

中華航空也與潮流奢華品牌 MOSCHINO跨界合作，推出全新機上旅行包，融合環保永續理念，內容物主打「ＭOROCCANOIL」摩洛哥系列保養品，包含護膚乳液、護唇膏、護髮精油等，依艙等精選包含潔齒套組、眼罩、耳塞、折疊鏡梳等備品，即日起陸續於長程航線豪華商務艙嶄新登場。

ET快訊
賣張學友假票「最高1張8萬」！　20人被坑30萬
呼籲兩岸避戰　連勝文：道地的台灣人也可以是堂堂正正中國人
男童搭機「拒繫安全帶」全部等他一個　直接趕下飛機
粿粿透視泳衣「胸前開大洞」！　老公急喊：OMG遮起來
博愛座糾紛「阿伯提告OL」！　網傳影片聲援：太扯
帶妻兒出國　他回飯店狂啪學妹：很刺激很快
5台人被騙到KK園區　凌虐手法曝光
浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　刪柯瑞合照

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「扔2元搭霸王公車」司機抓包　男童嗆3字！乘客傻眼：教育怎麼了

星宇航空「SNOOPY主題航班」今首航　逾25款用品滿滿史努比

明道中學升學傳佳績秘訣曝光　共學小組「傳承」助功

坐博愛座爆糾紛「傳老人提告OL」！　網傳影片聲援：阿伯太扯

2次被同學騎在頭上「孩子門牙斷裂」　家長嗆沒錢！媽痛心：茫然了

僥倖心態！「騎電動自行車」被抓酒駕　網怒：腳踏車也不行

6縣市高溫警示　台東縣「橙色燈號」飆38度

超罕見「剛報到就要退休」！台鐵公司首批新血　他快65歲被錄取

「你們都是獨一無二的限量版」　林青霞清大演講！向畢業生送飛吻　

台鋼科大校院評鑑未過！專家：改善不如預期「需投入更多資源」

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

KID給羅蘭聞腋下..遭虧：滿臭的XD 　揭峮峮感情狀態「一直很釋懷」

獨腿男把拐杖融入霹靂舞！　全場見靈活動作歡呼聲不斷

「扔2元搭霸王公車」司機抓包　男童嗆3字！乘客傻眼：教育怎麼了

星宇航空「SNOOPY主題航班」今首航　逾25款用品滿滿史努比

明道中學升學傳佳績秘訣曝光　共學小組「傳承」助功

坐博愛座爆糾紛「傳老人提告OL」！　網傳影片聲援：阿伯太扯

2次被同學騎在頭上「孩子門牙斷裂」　家長嗆沒錢！媽痛心：茫然了

僥倖心態！「騎電動自行車」被抓酒駕　網怒：腳踏車也不行

6縣市高溫警示　台東縣「橙色燈號」飆38度

超罕見「剛報到就要退休」！台鐵公司首批新血　他快65歲被錄取

「你們都是獨一無二的限量版」　林青霞清大演講！向畢業生送飛吻　

台鋼科大校院評鑑未過！專家：改善不如預期「需投入更多資源」

違規右轉拒查狂逃「原來是通緝犯」　保大警破窗逮人抄出毒品

寶格麗時髦入門錶狂得獎　3新色10萬元起上手

葉元之免煩惱？　高嘉瑜曝「2條件」：徐巧芯才最有可能被罷免

陳妍希粉紅禮服海論登台　氣質獻唱《若思便思念》

國民黨要為救國團解套　柯文哲：不受條例限制、徹底殲滅都不太對

雷／《戀愛兄妹》他們真的交往了！這2人被罵爆⋯網傻眼：變鬼故事

一家5口喝雞湯「爆集體中毒」　2人臉發黑急送ICU

賣張學友演唱會假票「有人被騙8萬」　收錢不出貨...20人被坑30萬

「扔2元搭霸王公車」司機抓包　男童嗆3字！乘客傻眼：教育怎麼了

青鳥下週重返立院！　許宇甄轟：民進黨成民主獨裁的代名詞

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

生活熱門新聞

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

波特王風波　正妹YTR被掀3月飛成都

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

液體OK繃塗了超痛？內行人揭正確用法

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

半個台灣烤成「紅番薯」飆破36度　午後雷雨襲3地

快訊／國一南北向「同路段同時車禍」　紫爆不足20公里

國道「高衩女模」被質疑整形　自曝舊照回應了

老外一吃蓮霧愛上！農糧署曝隱藏吃法

博愛座爆糾紛！傳老人提告OL　網怒：老人太扯

快訊／雨下到入夜　7縣市大雨特報

他問宜蘭要逛哪？在地人狂推隱藏景點

更多熱門

相關新聞

華航擬處分虎航3700萬股　續租18架客機

華航擬處分虎航3700萬股　續租18架客機

華航（2610）今日召開董事會，通過處分子公司台灣虎航（6757）股票案，主要原因是為了配合台灣虎航申請股票轉一般板上市規畫，預估出售不超過3700萬股；另也公告將續租兩類、共18架客機。

運價再飆！SCFI連10紅　萬海奔漲停

運價再飆！SCFI連10紅　萬海奔漲停

12萬股民嗨！萬海秒填息　貨櫃三雄飆風再起

12萬股民嗨！萬海秒填息　貨櫃三雄飆風再起

越旅航空8/1起開飛「台北－富國島」

越旅航空8/1起開飛「台北－富國島」

機上偷錢+信用卡　退役武警回不了國還判刑

機上偷錢+信用卡　退役武警回不了國還判刑

關鍵字：

星宇航空長榮華航主題航班史努比機上餐乾杯旅行包

讀者迴響

熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

男拿傘北捷傷人「帽子哥」擒抱壓制畫面曝

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

快訊／拖吊車處理國道事故遭追撞　1人不治

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面