熱爆！超商咖啡飲品「第2杯10元」爽喝　冰棒、雪糕買1送1

▲炎炎夏日，全家自即日起推出超豐富冰飲、冰品等優惠。（圖／全家提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

本周六為節氣中的「小暑」，意味著天氣將會越來越熱，全家自即日起陸續推出超豐富商品優惠，像是有特大杯美式／抹茶拿鐵第2杯10元、冰棒買1送1等，7月8日起連續3天再加碼「指定商品第2件7元」優惠，品項有茶葉蛋、大杯拿鐵等，絕對要把握便宜買。

迎接高溫夏季，全家推出超豐富優惠，即日起至7月7日，全家會員可享Let’s Café特大經典美式／私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵「同品項第2杯10元」、農心辣白菜泡菜拉麵袋麵買1送1等好康，詳細優惠可看附圖；本周康康五活動則於7月5日至7月7日登場，義美紅豆粉粿牛奶冰棒、WA!COOKIES鐵觀音濃奶茶雪糕、可口可樂(435ml)、YOI鹼性水可享「同品項買1送1」。

▲全家會員優惠一次看。



不僅如此，全家也加碼在7月8日至7月10日推出「指定商品第2件7元」，品項包含茶葉蛋、Let’s Café大杯經典拿鐵、威德運動補給飲料、FamiCollection不知春茶。

OKmart則有「OK陪你FUN暑假」活動，即日起至7月17日止，會員至全台門市購買飲品，碳酸飲、果汁、茶飲、電解飲料通通都可以，只要買任2件就能參加抽抽樂，折扣有95折、89折、79折、69折、折5元、1折。

▲OKmart自即日起至7月17日推出「OK陪你FUN暑假」活動，購買任2件飲品可享最低1折優惠。（圖／OKmart提供）