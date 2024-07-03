全家限定「台東紅烏龍茶葉蛋」！只有40門市吃得到　限時第2顆6折

▲全家攜手台東縣政府合作推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，7月6日起於台東逾40間全家店舖開賣。（圖／全家提供）



記者周姈姈／綜合報導

全台最大夏季盛事「2024台灣國際熱氣球嘉年華」將在7月6日至8月19日在台東鹿野高台夢幻升空，全家特別推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，每顆茶葉蛋都香氣濃郁、Q彈入味，只在台東逾40間全家店舖吃得到，且自7月6日起還可享第2顆6折優惠，若有機會來台東玩，一定要試試這限定的夏季好滋味。

全家特別攜手台東縣政府合作，自7月6日起於台東逾40間店舖（可參考表格）限定推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，選用蛋白濃稠、蛋黃結實的初生卵，並以果香醇厚圓滑的台東鹿野鄉紅烏龍茶入料熬煮而成，香氣獨特、顆顆Q彈入味，每顆售價20元，8月20日前購買享第2顆6折，等於2顆只要32元。

全家店舖冷藏區也同步販售8入袋裝紅烏龍茶葉蛋，可供消費者自行調理享用，每包特價128元，等同原價160元打8折。





店名 地址 大武南興店 台東縣大武鄉圓山路１－６號 台東大同店 台東縣台東市復國里大同路１６３號１樓 台東大竹店 台東縣大武鄉大竹６號 台東大豐店 台東縣台東市漢陽北路２００號部分範圍 台東中興店 台東縣台東市光明里中興路二段４４２號一樓 台東太麻里店 台東縣太麻里鄉泰和村太麻里街３１６號 台東文化店 台東縣台東市中山里中山路３４５號１、２樓 台東四維店 台東縣台東市傳廣路３９９號１樓 台東志航店 台東縣台東市志航路三段３號 台東車站店 台東市岩灣路１０１巷５９８號 台東和平店 台東縣卑南鄉太平村和平路１０２號一樓 台東知本店 台東縣台東市建興里青海路四段４７２號１樓 台東金生億店 台東縣台東市太原路一段７７６號１Ｆ 台東金塊店 台東縣台東市中華路一段２７６號一樓 台東南王店 台東縣台東市南王里更生北路６０３號 台東南京店 台東縣台東市民族里正氣路３８４號一樓 台東香蘭店 台東縣太麻里鄉新香蘭２之５號及其停車場 台東鹿野店 台東縣鹿野鄉鹿野村中華路一段９８號一樓 台東博愛店 台東縣台東市博愛路４８６號 台東新生店 台東縣台東市開封街６４６號１樓 台東新達人店 台東縣達仁鄉安朔村復興路１４２號 台東維新店 台東縣台東市更生路５７５號 台東賓朗店 台東縣卑南鄉賓朗路２９２號 台東興昌店 台東縣臺東市文昌路２號壹樓 台東龍泉店 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路５５號一樓之１ 台東豐里店 台東縣台東市中華路三段２５７號１樓 台東豐榮店 台東縣台東市豐榮路１８７號 台東豐樂店 台東縣台東市豐樂里正氣北路５２６號一樓 台東鎮東店 台東縣卑南鄉泰安村泰安路３６１號（陸軍太平營區） 台東關山店 台東縣關山鎮里瓏里民權路１之６號一樓 台東寶桑店 台東縣台東市中興路一段２１１號 台東鐵花店 台東縣台東市中華路一段５７５號 成功中華店 台東縣成功鎮中華路１２３號１樓 成功花海店 台東縣成功鎮美山路１３９－２號 池上車站店 台東縣池上鄉忠孝路２６９號 卑南初鹿店 台東縣卑南鄉初鹿村忠孝路８５號 東河農會店 台東縣東河鄉都蘭村都蘭路２０９－１號 長濱金剛店 台東縣長濱鄉長濱村長濱１４２－６號及其停車場 海端天龍店 台東縣海端鄉霧鹿村１鄰９號 鹿野瑞豐店 台東縣鹿野鄉瑞景路四段９８號 獅子金流店 屏東縣獅子鄉草埔村１０鄰草埔６巷３６號 綠島朝日店 台東縣綠島鄉南寮村９９號 關山民族店 台東縣關山鎮里壟里民族路５３－１號

此外，暑假出遊不可少的交通票券亦推薦至全家FamiPort購買及取票，凡於8月6日前使用FamiPort購票或領取實體票券，並於結帳時報會員手機號碼或出示全家APP會員條碼，不僅可獲得FamiCollection天然水（610ml）1瓶(單筆不累贈，數量有限，贈完為止)，還能參加「便利服務抽獎趣」活動，有機會獲得「日本沖繩5天4夜雙人自由行」大獎。

12月31日前持FamiPort實體票券，再享6大商品優惠，包含Fami!ce霜淇淋特價39元、Let’s Café小杯單品熱美式特價29元、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵特價49元，以及Let’s Café PLUS、大戶屋、bb.q CHICKEN相關優惠活動。

萊爾富全台門市自即日起至7月23日則推出超殺茶葉蛋優惠，原價單顆13元的茶葉蛋，活動期間直接下殺單顆9元；另外，萊爾富全台門市「來送禮」也在即日起至7月23日推出茶葉蛋組合優惠，10顆茶葉蛋特價88元，等於單顆只要8.8元。

▲萊爾富茶葉蛋降價了！單顆最便宜只要8.8元爽吃。（圖／記者周姈姈攝）