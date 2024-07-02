藐視國會被判4月　川普極右老戰友入獄：我很光榮

▲白宮前首席策略師班農正式入獄。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

白宮前首席策略師、川普老戰友班農（Stephen Bannon），在美因藐視國會被定罪，於2022年10月被判4月徒刑，本月1日中午正式向康乃狄克州丹伯里聯邦監獄報到。報到時他說，若這是對「暴政」挺身而出的代價，「進監獄我很光榮」。

綜合外電報導，川普的極右派盟友班農，在川普政府期間任職首席策略師，他於1日抵達丹伯里聯邦懲教所正式入獄。回答記者問題時，他稱自己是「政治犯」，說川普非常支持他，並強烈抨擊法部長賈蘭德（Merrick Garland）在內的民主黨人。

「要入獄我很光榮」，班農接著表示，他是在勇敢地對抗賈蘭德代表的司法部。

70歲的班農表示，若入獄是對暴政挺身而出的代價，是挑戰賈蘭德貪腐司法部的代價，是挑戰裴洛西（Nancy Pelosi）的代價，甚至是為了挑戰總統拜登的代價，「我感到非常光榮」。他更說完全不後悔自己的所作所為，相反地還非常自豪，即使要坐牢也不以為意。

在班農當天抵達以前，有一小群人聚集在監獄外的路旁，他們高舉旗幟和標語力挺班農；另一邊也有一小群厭惡班農的示威者，大喊「把他關起來」、「叛徒」！