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加州迪士尼樂園變惡夢！　20名遊客困37公尺高空近1小時

▲加州迪士尼樂園「Incredicoaster」過山車發生「卡車」意外。（圖／翻攝X）

▲加州迪士尼樂園「Incredicoaster」過山車發生「卡車」意外。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

位於加州橘郡安納罕（Anaheim）的加州迪士尼樂園日前發生設施故障驚魂，一輛過山車在運行過程中發生故障，導致約20名遊客被困在設施上，無法前進後退也無法下車。這群遊客在烈日下等待超過一個小時後，才終於獲得救援。

綜合外電報導，事件發生在6月30日下午1時30，故障的設施是位於皮克斯碼頭超人公園附近的「Incredicoaster」過山車，車輛在運行過程中故障，20多名遊客被困在離地約120英尺（約37公尺）的高空中。

迪士尼員工隨即進行救援，遊客們在受困一個多小時後被送往安全地帶。事發當時氣溫約華氏80多度（約攝氏27度），在大太陽下懸在半空中想必相當難受，所幸受困遊客及時獲得遮陽傘，讓他們能在等待救援時，不至於遭受曝曬。

迪士尼樂園則表示，事發大約30分鐘後將遊客完成疏散，沒有遊客要求醫療救助，迪士尼加州冒險樂園的工作人員按照標準疏散程式進行了操作，迪士尼樂園消防隊和安納罕消防隊並未出動。

迪士尼樂園APP顯示，當天發生事故後，「Incredicoaster」過山車於晚間7時暫時關閉。

6月29日到該樂園遊玩過的遊客克蘭登（Vince Crandon）表示，「Incredicoaster」過山車在29日當天也發生過卡在半空中的意外。還有一名網友在YouTube影片下評論道，他是當天入園的遊客，據他所知案發當時已經是「Incredicoaster」過山車當天的第二次故障，即使整修後再重開，他也絕對不會去玩。

該條6000英尺（約1828公尺）長的磁力發射環形雲霄飛車位於皮克斯碼頭（Pixar Pier），最高速可達55英里（約86公里），今年3月才剛完成季節性維護。

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