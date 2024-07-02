特斯拉跳漲逾6％！　「3大動力」推升股價

▲Model 3（示意圖／記者徐煜展攝）



記者張靖榕／綜合報導

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）即將發布第二季交車數據，市場也相當期待8月即將亮相的自駕計程車Robotaxi，此外，特斯拉宣布延長中國的購車政策，針對部分車款，祭出5年0息購車政策。

富國銀行（Wells Fargo）1日將特斯拉列入「戰術性思路」(Tactical Ideas)，看好該公司股價短期內有極高向上潛力，但仍維持「減碼」等投資評等。特斯拉1日股價上漲11.98點，或6.05％，收在209.86美元，已經連續5個交易日上漲。

特斯拉股價今年來跌幅15％，但已從低點138.8美元大幅回彈。現在市場觀望特斯拉即將在2日發布的第二季交車數據，以及19日將發布的第二季財報。

▼特斯拉延長並擴大在中國的部分車款購車5年0息政策。（圖／翻攝微博）



特斯拉面對電車交車瓶頸，2023年起加入回應價格戰，應對來自比亞迪等中國電車商的低價競爭，但其過去吸引人的獲利空間也因此縮減。現在特斯拉將焦點放在自駕技術發展，並預定於今年8月推出醞釀許久的自駕計程車（Robotaxi）。

特斯拉還宣布延長中國購車金融政策，針對Model3／Y標準續航版推出1至5年0息和低息優惠購車政策，每天最低85元人民幣（約新台幣382元）；針對Model3／Y長續航全輪驅動版推出1至5年0息和低息購車優惠政策，每天最低95元人民幣（約新台幣427元）。