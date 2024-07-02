國旅超無聊？一票人狂推「1景點世界第一」！外國人也讚：很震撼

▲玉山。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

暑假出遊旺季到來，雖然許多人瘋出國，但選擇國旅的民眾仍舊不少，有網友表示，國旅超無聊，對很多地區都不感興趣，但好友卻認為台灣的山景非常壯觀，不禁好奇「真的很厲害嗎？」貼文一出，不少人大讚台灣山景震撼，吸引許多外國登山客前來，而且離市區很近，一日完成上山下海不是問題。

有網友在PTT發文，「台灣的山景很屌嗎？」跟好友聊到旅遊的話題，認為國旅很無聊、沒興趣，不過好友認為是他沒看過台灣的山景，「狂吹山景很屌怎樣的，講得還真的有點東西，不知道真的那麼神嗎？跟國外比起來怎麼樣啊？有沒有相關八卦？」

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對此，網友豎起拇指稱讚，「台灣的優勢就是山離文明很近，要爬山超級方便，但反過來說也是缺點」、「台灣的山強在方便性跟密集性，國際上很多地方的國家公園，光是要前往到目的地就是很大的阻礙」、「有爬百岳，也遊歷各大洲數十國，台灣山景不輸人，可以說台灣最有賣點就是山」、「台灣東海岸這種高海拔山直接靠海這麼近的，真的少見」、「單論景不屌，屌在交通近，這世界第一，歐美你住市區，想去山區就是直接先開一天車起跳」。

▲許多人大讚台灣山景很頂。（圖／資料照）



就連外國遊客也大讚，「才在日本遇到2個從台灣一路玩到日本的紐西蘭遊客，他們和剛認識印度遊客強力推薦台灣山景和東部海岸說是世界級，台灣缺點則是太熱和交通糟」、「帶歐洲的朋友去合歡山，驚艷得要死」、「對外國人來說很震撼，不過也要遇到會帶路的啦」。

不過，也有網友指出，台灣的山要在山上才可以體會到美，但不是人人都可以做得到，「很屌，但一般人也不太有能力去，要先適應高山症」、「大霸尖山無敵美，但不是普通人能到的」、「台灣的山景建立在你要先賭命爬上山」。