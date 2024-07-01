恢復客輪直航才有陸團客赴台？　民進黨批陸政策「矛盾」

▲民進黨發言人吳崢（右）與立委洪申翰（左）出席記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對中方聲稱恢復平潭到台灣客運直航，才要開放福建團客赴台，民進黨發言人吳崢今（1日）應詢表示，民進黨一直正面看待兩岸交流，但中國一方面釋出「融台」訊息，另一方面又以懲戒台獨22條意見大打法律戰，確實令人感到困惑與矛盾；提醒國人現在前往中港澳風險增加，是基於客觀事實。

吳崢今天上午在中央黨部記者會答覆媒體提問，針對中方對開放福建團客赴台設下前提一事，吳崢說，對於兩岸交流，民進黨一直持正面態度看待，但確實對於中方近期的動作感到困惑與矛盾。

吳崢舉例，中國在海峽論壇上釋出「融台」的訊息，但在該政策宣布不久後，又公布懲戒台獨22條意見，要加大在法律面上對台灣人的打擊，一方面有軟的一面，另一方面又祭出強力手段，把法律武器化。他說，這部分中國要有明確方向，否則外界看到的客觀事實是：台灣人赴中港澳的風險都增加了。

此外，針對有媒體關注台灣網紅「中國化」的議題，例如曾與前總統蔡英文合作拍片的網紅鍾明軒，近期發布多支前往中國旅遊的影片，遭輿論質疑。對此，吳崢回應，民進黨不會針對個案進行評論。

吳崢說，民進黨還是在大方向提醒台灣社會：從過去到現在，中國對台灣的統戰都不僅限於政治面與法律面，還有文化面、與基層交流等，而中國對於台灣人民的打壓，或者決定是否要跟台灣人民合作，都是基於內部政治考量，在中國的一念之間。

吳崢舉例，例如遭中國逮捕關押的楊智淵，過去曾與統促黨一起參與兩岸交流活動，如今依舊被剝奪自由，且在懲戒台獨22條意見出爐後，國人赴中風險全面提升，無論過去是否曾與中國合作，都是可能被影響的。