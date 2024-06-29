富士山3大新措施一次看！　7／1起登山先收「2000日幣」通行費

▲ 日本富士山2024年首度推出登山限制。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本富士山即將於7月1日開放登山，而今年也首度推出登山限制，對於登山規範祭出重大改革。事實上，富士山做為日本最高峰，並不是一座可以輕鬆攀爬的山岳，因此為了保障登山品質與山友的安全，富士山首次實施登山限制，包含限制登山人數、收取2000日幣（約新台幣404元）的通行費、非住宿山友不可於夜間出入等。

富士山作為日本的象徵以及重要的觀光資產，不僅吸引了眾多國內遊客，也吸引了大量的外國遊客。儘管海拔高度達3776公尺，但由於路徑相對容易，因此許多年輕人和外國遊客常常穿著短袖短褲，甚至拖鞋就來登山。然而，富士山的登山路線大多沒有樹蔭，陽光直射，日照強烈，再加上天氣變化無常和強風、落石等因素，登山過程中可能遇到危險。若鞋子在途中損壞，更可能因滑倒引發嚴重事故。

▲未來富士山將限制登山人數，嚴格控管登山品質。（圖／路透）

迫使富士山管理單位首度祭出「登山限制」的元兇之一正是「彈丸登山」，也就是部分登山者為了觀賞日出等目的，沒有提前預約山中小屋，打算一次性快速登頂並下山，而這種行為也導致山頂附近出現擁塞現象。山梨縣知事長崎幸太郎表示，彈丸登山很有可能造成失溫和高山症，因此登山限制也是在保護登山者的生命安全。

登山限制的具體措施包括，每天下午4時至隔日凌晨3時將關閉五合目的登山入口，若當日登山人數達到4000人，則將停止通行（已預訂山中小屋的登山者則不受影響）。而這2個措施實質上等同於禁止「彈丸登山」。

山梨縣政府也計劃在富士山五合目設置一個寬8公尺、高1.8公尺的閘門，以管理登山人數。由於管理登山人數也需要人事費用，因此作為安全對策的必要經費，7月1日起將向所有登山客收取2000日幣（約新台幣404元）的通行費以及1000日幣（約新台幣202元）的合作金，其中通行費為強制徵收。

富士山限制登山人數是為了維護登山秩序和安全，不過為了防止因為人數滿員導致無法入山，官方也推出了網上預約系統，登山者可以事前通過「富士登山官網」預約登山名額與日期，雖然預約費用不可退款，但該措施可有效管理登山人數，保障登山者權益。線上系統每日開放4000個名額，不過現場仍會開放1000個名額給未提前預約的登山客。