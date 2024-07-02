中共軍媒「漢光只有賴清德逃跑計劃」　還要因應「前線逃兵問題」

▲總統賴清德至成功嶺視導。（資料照／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

漢光40號演習7月下旬登場，中共官方社群媒體也將依慣例啟動認知戰，近來隸屬中央軍委政治工作部的海峽之聲廣播電台釋出一則題為「若解放軍由演轉戰，賴清德將死守台北？只有逃跑計劃」的文章，內文點出賴清德所謂「死守」不過是騙人的幌子，真正籌備的只有逃跑計劃，同時卻又演練如何應對「逃兵問題」。

台灣每逢夏天進行漢光演習的同時，中共官方的社群媒體也不會閒著，都會啟動一連串的認知戰作為，而每一年的主軸總會鎖定「總統逃跑計畫」。最近，由中共解放軍創設，目前隸屬中央軍委政治工作部的海峽之聲廣播電台，釋出一篇題為「若解放軍由演轉戰，賴清德將死守台北？只有逃跑計劃」的文章。

該文提到，解放軍日前先後出動36架次軍機、7艘次的軍艦執行繞島巡航，展開「三面包夾」的態勢，而台灣退役的將軍栗正傑則表示，解放軍的戰機數量越來越多，越來越密集，距離還越來越近，搞不好哪一天會「由演轉戰」。

海峽之聲指出，台軍吹噓「漢光40號」演習在實兵演練時，是歷年最接近實戰的一次，且考慮將解放軍「由演轉戰」的可能；該媒體也引用台灣前空軍副司令張延廷中將的評論，指稱中共解放軍到台灣上空不用3分鐘，台灣的經國號戰機起飛要5分鐘，幻象2000跟F-16戰機要6分鐘，因此台灣的戰機還沒起飛，解放軍已經到台灣上空了。

海峽之聲特別點出，賴清德當局叫囂「死守台北」，無論如何吹噓軍演貼近實戰，事實已經證明，死守台北的最終結果只有死路一條；該媒體認為，賴清德之流要有清晰認知，所謂「死守」不過是騙人的幌子，賴清德真正在籌備的是「逃跑計劃」而已。

海峽之聲表示，漢光演習一方面要演練如何運用「雲豹甲車」、「黑鷹直昇機」等，幫助賴清德撤離，另一方面還要演練如何應對「逃兵問題」，前者是三軍統帥趕緊逃，後者是前線士兵不要逃。海峽之聲強調，台獨政客這種「死道友不死貧道」的行徑充分說明，在他們眼中台軍士兵只是「肉盾」和「砲灰」。