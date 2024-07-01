政院版《學生輔導法》草案遲不送立院　藍諷釋憲案卻最快速送出

▲國民黨立法院黨團召開「說好的學生輔導法 政院跳票！學生權益誰來顧？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近年來學生自殺的案件頻傳，根據教育部統計，自106年1588件飆升到112年1萬4931件，短短7年時間，成長9.4倍。國民黨團今（1日）召開記者會指出，上週教育部長鄭英耀稱會把學生輔導法修正草案拿到行政院會討論，但至今仍擱置，且賴清德總統在競選期間也提出《學生輔導法》政見，因此要求政院應以最快速度將行政院版本的學生輔導法修正草案送到立法院，與有提案的朝野立委版本一同審查。

國民黨團書記長洪孟楷表示，行政院可以把釋憲案、覆議案用最快速度送出，但卻擱置攸關學生權益、安全的《學生輔導法》，到底理由是什麼？教育部長鄭英耀在立法院還信誓旦旦說，6月27日行政院會會討論《學生輔導法》，屆時會送到立法院，「結果不到一天，教育部長就被打臉」。

洪孟楷要求行政院，以最快速度將《學生輔導法》送到立法院，教育文化委員會修法的腳步也不會停止，同時行政院也必須明白說明，到底為什麼《學生輔導法》修正案沒有辦法出行政院？

教育文化委員會召委柯志恩表示，立法院距離行政院只有6分半鐘路程，賴清德總統在競選期間也提出《學生輔導法》政見，但在行政院卻足足躺了1年4個月。她今年6月多次向行政院副院長鄭麗君、政務委員史哲強調《學生輔導法》重要性，教育部長鄭英耀上周還斬釘截鐵表示，會把《學生輔導法》拿到行政院會討論，結果但到目前為止，都還躺在行政院。

柯志恩質疑，所有攸關學生相關法案，都是在悲劇發生後才受到政府的重視。2010年桃園八德國中發生霸凌事件之後，「國民教育法」才通過設置輔導老師；2014年發生鄭捷殺人事件後，「學生輔導法」才立法通過三讀，規定要滾動式檢討，教育部在2022年也提出檢討，送出《學生輔導法》修法版本，但法案卻到目前為止還躺在行政院。

柯志恩表示，既然院版《學生輔導法》一直出不來，那麼本周四開始，教育文化委員會就會根據委員會審查節奏，展開逐條審查，並對《學生輔導法》沒有院版給予行政院最嚴厲譴責。

副書記長萬美玲則說，真的不要在憾事發生之後，才亡羊補牢，付出的代價不是你我所可以承受的。《學生輔導法》第11條規範「高中以下學校，其班級數達55班以上者，應至少置專任專業輔導人員一人」但全國符合55班規定的學校僅9.6%（372所），剩下90.4%的學校，根本無法聘用專業輔導人員，完全與教育現場、學生狀況，以及老師和輔導人力的壓力完全脫鉤。