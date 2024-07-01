梁文傑：兩岸實質是兩國　「華獨」和「台獨」對陸都一樣

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

總統賴清德520上任之後多次強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被中國大陸以及國民黨批評是「兩國論」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，從對岸角度看，中華民國是不存在的，「華獨」跟「台獨」是一樣的，「除了憲法外，我們一切做法都把他們視為國家，可以說憲法兩岸，實質上是兩國。」

梁文傑7月1日接受廣播節目「POP撞新聞」訪問，對於國民黨批評總統賴清德違憲，才會造成目前的兩岸緊張，他提到，國內兩黨對兩岸關係的爭論是「無休無止」的，所以他不太在乎在野黨的看法，比較在乎北京怎麼看，」我覺得他們這次對賴總統的講話，反應有點過度。」

總統賴清德520上任之後已多次強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，受到對岸不少批評，梁文傑認為，對岸當然會批評，因為從對岸角度來看，中華民國是不存在的，或是不該存在的一個非法地方政權，「所以中華民國對於對岸來講，他們就認為你是『以中華民國為幌子的台獨』，就是所謂的『華獨』，但對他們來講，『華獨』跟『台獨』是一樣的。」

▼總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）



梁文傑直言，馬英九當總統時，也是用中華民國的名義，這在對岸看來也一樣是台獨，「馬英九也曾說過，台灣前途由兩千三百萬人決定，這句話大陸是絕對不能忍受的。因為他們認為台灣的前途不是你們兩千三百萬人的，是要整個中國十幾億人一起決定。」

梁文傑還說，他有看到很多資料說，大陸很多人覺得馬英九八年，都被他騙了，就是說他做了八年總統，但還是在搞台灣維持現狀，實際上就是在讓中華民國維持獨立地位，「馬英九當總統，一樣跟美國買武器啊，一樣是『倚美謀獨』，其實沒什麼差別。」

梁文傑強調，如果不把對岸當成一個國家，或是對中華人民共和國視而不見，那都是很荒謬的事情，「除了憲法上之外，我們其他所有的一切做法，從頭到尾都把對方當成一個國家。實際上我們也把自己當成一個國家，不然為什麼健保只有兩千三百萬人有資格？那對岸有人說要來中華民國當兵，可不可以？可以說是憲法兩岸，實質上是兩國。」

▼前總統馬英九。（圖／記者宋良義攝）

