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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／50.2%民眾對「不缺電」沒信心　64.1%主張核電廠延役

▲▼賴清德出席台北國際電腦展。（圖／記者黃國霖攝）

▲總統賴清德。（圖／記者黃國霖攝）

記者郭運興／台北報導

台灣用電與日俱增，總統賴清德的能源政策備受考驗。對此，《美麗島電子報》今（1日）公布6月國政民調，對於「賴總統新政府未來4年提供足夠用電，及電力穩定性，整體來講有無信心」，結果顯示，44.8%表示有信心、50.2%沒有信心。至於「立法院有無必要修改法律，延長國內核電廠使用期限」，民調顯示，64.1%認為有必要、21.6%認為沒必要，反映出民眾態度呈現分歧。

《美麗島電子報》指出，賴清德就任前曾宣告將推動「淨零轉型五大策略」，在520就職演說更提及「落實2050淨零轉型」、「推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性」等能源政策方向。

因此，在詢問「您對賴總統新政府未來4年提供國內產業和民眾足夠的用電，及電力穩定性，整體來講有無信心」，結果顯示，44.8%表示有信心，其中13.0%很有信心、31.8%還算有信心，而有50.2%沒有信心，其中27.6%很沒有信心、22.6%沒什麼信心，未明確回答有5.1%，正負向評價的差距則在抽樣誤差範圍內，也反映出民眾態度呈現分歧。

經過交叉分析，更發現，台北市及雲嘉南、高屏、60歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等對賴總統未來4年提供產業和民生用電與穩定性，表示有信心的超過半數。至於男性、新北市、桃竹苗、中彰投、基宜花東、離島、30至59歲、高中以上學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等，則超過半數對此沒有信心。

▼美麗島電子報民調調查「民眾對賴政府供電信心」結果。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）

▲▼美麗島民調調查「民眾對賴政府供電信心」、「是否修法延役核電廠」結果。（圖／美麗島民調提供）

《美麗島電子報》指出，2018年行政院曾指示台電公司，向原子能委員會申請停機600多天的核二廠2號機恢復併聯發電，時任行政院長賴清德說2號機不是「重啟」是大修後「再轉」。去年賴清德時任副總統表示，核三廠2025年達運轉年限，相關單位有規畫在「這種」情況，如何緊急使用停機的核能機組。經濟部長郭智輝日前備詢時也說若修法通過，核二、核三可延役2、30年。依經濟部能源署今年統計國內發電量，火力占81.6%、核能占6.5%。

因此，民調詢問「目前國內電力以火力發電占8成2，核能發電只剩核三廠1個機組，且明年5月核電廠就要停止發電，您認為立法院有無必要修改法律，延長國內核電廠的使用期限」。調查結果顯示，64.1%認為有必要修法延長，其中35.7%很有必要、28.4%還算有必要，而有21.6%認為沒有必要，其中6.1%很沒有必要、15.5%沒什麼必要，未明確回答的有14.3%。

▼美麗島電子報民調調查「是否修法延役核電廠」結果。

▲▼美麗島民調調查「民眾對賴政府供電信心」、「是否修法延役核電廠」結果。（圖／美麗島民調提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年6月25至27日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，本案在CATI系統的住宅電話資料庫中以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後再進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換各筆電話門號末2碼以觸及未登錄的住宅電話。行動電話抽樣架構則依數位發展部最新公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），先按各行動通訊業者用戶數占比計算各別應抽取的行動電話筆數，再平均分配行動電話筆數予各該業者的所有編碼字首，對其後5碼（即業者識別碼末碼＋用戶號碼4碼）隨機跳號處理再進行撥號訪問。成功完訪1074人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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