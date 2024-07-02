全台149萬人月薪不足3萬　藍委揭真相：貧富差距大養活自己都辛苦

▲ 國民黨立委賴士葆 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

財政部日前公布2022年「家戶年所得」，全台前五名「最富有」的里集中在「新竹縣市」，最高所得高達461萬。對此，國民黨立委賴士葆昨（1日）表示，所得分配真實樣貌，是817萬勞工年薪資中位數「51.8萬元」，月薪不滿3萬的人數高達149萬人。且台灣「最富有」前20％家庭、最貧窮20％家庭，財富差距達66.9倍，都顯示了「貧富差距」急遽擴大，這樣的薪資在都會養活自己都辛苦。他批評，但總統賴清德上台後，看到的就只是政治惡鬥。



賴士葆於臉書表示，財政部公布2022年「家戶年所得」，全台「最富有」的里，所得高達461萬，前5名的里有4名集中在高科技產業雲集的「新竹縣市」，以中位數平均所得前5名也都集中在新竹，這樣的現象，其實是台灣社會財富分配的另一種縮影。

賴士葆表示，持續暢旺的科技產業，高薪加上配股配息，成就員工的高所得，但是這並不代表台灣社會整體的富裕，更不代表大部分人都能過上好日子。

賴士葆指出，所得分配真實的樣貌，是主計處公布817萬勞工年薪資中位數「51.8萬元」，半數的勞工「月薪4萬」，扣除通膨物價上漲的因素，連續3年負成長。月薪不滿3萬的人數比10年前減少，但是仍高達149萬人。

賴士葆認為，這樣的薪資在都會地區養活自己都很辛苦，更遑論結婚、生子、買房。政府多年改善「低薪的現象」成效有限，最高薪前10％與最低薪10％的差距擴大4.12倍，並且連年創新高，這是很殘酷的現實。

另外，賴士葆說，主計處今年4月公布台灣「最富有」前20％家庭，財富占全國總額62.68％，最貧窮20％家庭財富占總額0.94％，兩者財富差距高達66.9倍，30年前兩者的差距是16.8倍。這些數字都顯示，所得分配的失衡與「貧富差距」的急遽擴大，低所得族群相對被剝奪的感覺加劇，也反映在導致年輕人不婚、不孕的少子化問題上。

最後，賴士葆強調，過去8年，蔡政府信誓旦旦要改善台灣受薪勞工「長期低薪」的現象，結果跳票，而賴清德上台之後的優先政策，看到的就是政治惡鬥，念茲在茲的不是民眾福祉，不思苦民所苦解決民怨，整天除了想奪回國會多數黨之外，無他。

▼國民黨立委賴士葆批評賴清德未改善「低薪現象」。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）