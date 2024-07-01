2男求搭便車…阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」！家屬無條件原諒他

▲謝姓男子好心載2名男子搭便車，下山因超載煞車力道不足，摔下山坡造成1死1傷。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／新北報導

新北市中和區一名66歲謝姓男子騎車，好心載2名男子「3貼」下山，結果因超載導致煞車力道不足，失控撞擊路邊鐵皮屋後摔下山，造成1死1傷的慘劇。日前判決出爐，謝男被依無照而犯過失致死罪處4月有期徒刑。

判決指出，2023年3月18日下午1時58分，沒有駕照的謝男騎機車沿華新街109巷下山，途中遇到2名吳姓男子，2人表示希望可以搭便車，謝男出於好心，便「3貼」載著沒帶安全帽的2人一同下山。

未料，謝男行經萬應公慈善寶祠前路段時，因超載且行經下坡路段，使機車煞車力道無法承擔滑動力道，而無法發揮正常煞停功能，結果不慎撞上路邊鐵皮屋，3人摔下山坡，謝男因有戴安全帽無大礙，但坐在最後的吳男因頭部外傷、顱骨骨折併顱內出血，送醫搶救不治，坐在中間的吳男則是頭部鈍挫傷。

檢方調查後，因謝男無照上路，又超載載2人下山，導致1人死亡，依過失致死罪起訴。

新北地院法官認為，謝男造成吳男死亡，使被害人家屬身心受到莫大痛苦，所為應予非難，考量其犯後坦承犯行，且已與家屬無條件達成調解，且獲得諒解，依無駕駛執照而犯過失致人於死罪，處有期徒刑4月。可上訴。