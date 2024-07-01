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總經費1900萬　太麻里泰和村多功能活動中心正式啟用

▲太麻里泰和村多功能活動中心正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲太麻里泰和村多功能活動中心正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供在地安全完善的公共活動空間，臺東縣政府協助太麻里鄉公所爭取花東基金經費新建泰和村多功能活動中心，歷時近3年於1日舉行落成啓用典禮。台東縣長饒慶鈴表示，期盼泰和村活動中心成為文化、教育、樂齡的休閒娛樂中心，縣府也持續在鄉鎮推動建設，滿足居民活動空間需求，包括鹿野鄉及達仁鄉等地活動中心也將在今年陸續完成，促進社區交流，活絡地方發展。

饒慶鈴表示，原有泰和村活動中心於民國73年興建，配合太麻里鄉公所新建行政大樓工程於109年一併拆除，導致無活動中心供泰和村民使用；考量泰和村鄰近太麻里車站、曙光園區及櫻木花道平交道等觀光熱點，且泰和村為太麻里鄉人口最密集之處，臺東縣政府特別向中央內政部花東基金爭取補助1,500萬元，並由公所自籌424萬元，以總經費1,924萬元新建全新的活動中心。

饒慶鈴提到，除了太麻里鄉泰和村，縣府也協助爭取經費興建其他鄉鎮活動中心，包括近期即將完工的鹿野鄉瑞源村及瑞隆村聯合活動中心，以及進行中的紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心、達仁鄉土坂村及新化村集會所活動中心等，皆將在今年底前陸續完工，提供鄉親更安全完善的公共場所，並擴大推動各項鄉務、活絡地方經濟，進而帶動地方整體發展。

民政處指出，此座多功能活動中心落成後，除了做為推動觀光遊憩及產業發展基地，同時推展太麻里鄉數位學習、文化藝術等教育，並為兼具防災功能的避難收容處所，也配合社會福利機構及原住民部落文化健康站、社區照顧關懷據點、樂齡教育等多元服務及活動，可提供太麻里鄉約11,000位鄉親完善的活動及學習空間。

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